„Wir sind sehr besorgt“: Fränkische Bäckerei schlägt Alarm – und hat emotionalen Appell

Von: Katarina Amtmann

Im Handwerk herrscht Personalmangel, eine Bäckerei schlägt nun Alarm. Auf Facebook veröffentlichte der Laden aus Giebelstadt eine emotionale Nachricht.

Giebelstadt - „Zum Nachdenken - Leider real und traurig, dass wir diese Zeilen schreiben müssen“. So beginnt der Facebook-Beitrag der Bäckerei Scheckenbach aus Giebelstadt im Landkreis Würzburg. In dem Post geht es um den Personalmangel im Handwerk.

Bäckerei mit emotionaler Nachricht: „Wachsendes Problem“ Personalmangel

Mit dem Facebook-Beitrag wolle man die Aufmerksamkeit „auf ein wachsendes Problem in der Bäckereibranche lenken“: Den akuten Personalmangel. Als Handwerksbäckerei sei man Teil eines traditionsreichen Handwerks, das für hochwertige Backwaren bekannt sei. „Doch leider sehen wir uns immer öfter mit der Herausforderung konfrontiert, qualifiziertes Personal, Quereinsteiger, Schüler, Aushilfen … zu finden“, heißt es weiter.

Der Beruf des Bäckers, Konditors oder Fachverkäufers von Backwaren sei nicht nur eine Arbeit. Es sei eine Kunstform, die handwerkliches Geschick erfordere. Auch Kreativität sei wichtig. „Dennoch scheint das Interesse an diesen Berufen in den letzten Jahren stetig abzunehmen“, zeigt sich die Bäckerei Scheckenbach traurig.

Im Handwerk herrscht großer Personalmangel, eine Bäckerei aus Unterfranken schlägt nun Alarm (Symbolbild). © IMAGO / Karina Hessland

„Wir sind sehr besorgt“: Fränkische Bäckerei mit emotionaler Facebook-Nachricht

„Wir sind sehr besorgt über diese Entwicklung“ und bemühe sich, die Gründe zu verstehen. „Vielleicht liegt es daran, dass die Arbeitswelt sich stark gewandelt hat und viele Menschen heutzutage andere Karrieremöglichkeiten bevorzugen“, spekuliert die unterfränkische Bäckerei. Vielleicht fehle aber auch schlicht die Wertschätzung der handwerklichen Berufe. Möglicherweise habe auch das Bildungssystem einen Anteil daran, das den Fokus einseitig auf akademische Bildung lege und handwerkliche Fähigkeiten vernachlässige.

Die Bäckerei betont die Wichtigkeit, die die Bäckerei und das Handwerk im Allgemeinen habe. Die Bäckerei-Produkte seien nicht nur Nahrungsmittel, heißt es. Die Filialen seien auch ein Ort der Begegnung. „Wie gerne wird mal an der Theke ein Pläuschchen gehalten“, heißt es in dem Beitrag. „Deshalb rufen wir alle Interessierten Menschen, dazu auf, das Potenzial und die Schönheit der handwerklichen Berufe zu entdecken“, so der Appell.

Personalmangel im Handwerk: „Wir müssen zusammen handeln“

Die Familie Scheckenbach möchte „jungen Menschen eine fundierte Ausbildung und die Chance auf eine langfristige Beschäftigung bieten. Man freue sich über Bewerbungen auch von Praktikanten. „Wir müssen zusammen handeln, denn mit gemeinsamen Anstrengungen können wir dem Personalmangel entgegenwirken und die Zukunft des Handwerks sichern. Wir hoffen, dass unsere Botschaft gehört wird und wir das Interesse an handwerklichen Berufen wiederbeleben können.“ (kam)

