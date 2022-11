Energie-Krise: Lieber frieren „wie aufm Nordpol“ als heizen – „Habe nur Angst, zu viel bezahlen“

Teilen

Eine Person aus Erlangen klagt über die Kälte in ihrer Dachgeschosswohnung. Zu groß ist die Angst, zu viel für das teure Heizen zu bezahlen.

Erlangen – Im Oktober konnten sich die Menschen in Bayern nicht über das Wetter beschweren. Der Altweibersommer bescherte fast schon sommerliche Temperaturen. Heizen musste man daher bis dato kaum – ein Segen angesichts der hohen Preise. Mit Beginn des Novembers wurde es allerdings merklich kälter. Da will das richtige Heizen gelernt sein, denn sonst zahlt man womöglich nicht nur mehr, sondern friert am Ende trotzdem noch.

Erlangen: Person klagt über „asozial kalte“ Dachgeschosswohnung – falsch geheizt?

Eine Person aus Erlangen hatte zuletzt scheinbar große Probleme damit, ihre Wohnung richtig und vor allem nachhaltig zu temperieren. „Wohne in einer Dachgeschosswohnung und hier ist es so asozial kalt. Ich heize kurz und paar Stunden später ist es hier wieder wie aufm Nordpol. Help“, schreibt die Person auf Jodel. In Dachgeschosswohnungen schlägt die Temperatur oftmals sowohl in das eine als auch das andere Extrem aus. Im Sommer wird es durch die Sonneneinstrahlung auf das Dach oft unerträglich warm, während es im Winter bei schlechter Dämmung ziemlich kalt werden kann.

In den Kommentaren wird die Person für ihren Erfahrungsbericht überwiegend verspottet. „Dafür ist es dann im Sommer heiß.

Fair aufgeteilt“, nimmt jemand auf das eben geschilderte Problem in Dachgeschosswohnungen Bezug. Jemand anderes rät dem Verfasser, Thermoklamotten zu tragen.

Die hohen Heizkosten beschäftigen die Bürger in der anstehenden kalten Jahreszeit umso mehr. © Fabian Sommer/dpa/Symbolbild

Heizkosten treiben die Bürger schon länger um – „Ich hab nur Angst, zu viel zu bezahlen“

Ein weiterer Jodel-Nutzer ist gar schockiert darüber, dass die Person nicht wisse, wie man richtig heizt: „Ja, on-off heizen ist auch das Dümmste, was man machen kann. Natürlich bringt es absolut nichts, kurz aufzuheizen und dann die Heizung komplett abzustellen. Sollte man eigentlich wissen …“ Die Person in der Dachgeschosswohnung lässt ihre Heizung aber nicht ohne Grund nur on-off laufen. „Ich hab‘ nur Angst, zu viel zu bezahlen“, reagiert sie auf die Empfehlung, kontinuierlich zu heizen. Ein solches Geständnis ist durch die explodierenden Heizkosten zur bitteren Realität geworden.

Die Sorge, sich die hohen Heizkosten nicht mehr leisten zu können, treibt die Menschen schon länger um. In Nürnberg gingen deshalb bereits im September mehrere Hundert Leute auf die Straße und forderten – wie in München bereits geschehen – die Einrichtung von Wärmefonds zur Unterstützung der Bürger. Am Sonntag (6. November) beschloss die bayerische Staatsregierung unter anderem zur Hilfe von existenzgefährdenden Menschen die Einrichtung von Energie-Härtefallfonds.

Das Umweltbundesamt empfiehlt im Wohnraum eine Temperatur zwischen 20 und 22 Grad Celsius. Mit modernen Thermostatventilen könne man zudem vier bis acht Prozent Energie einsparen. Nachts sollten Rollläden und auch Vorhänge geschlossen sein, da dies den Wärmeverlust verringert. Außerdem sollten die Heizkörper nicht durch Möbel oder Vorhänge verdeckt werden, denn sonst kann sich die Wärme nicht im Raum verteilen. (jg)

Übrigens: Unser Nürnberg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Mittelfranken und der Franken-Metropole. Melden Sie sich hier an.