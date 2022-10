Beten bei acht bis zehn Grad: Kirchen in Bayern schränken Heizen drastisch ein

Die Energiekrise macht auch vor den Häusern Gottes in Bayern keinen Halt. Im Winter wird es dort etwas kälter als sonst (Symbolbild). © Müller-Stauffenberg / Imago

An den Kirchen in Bayern geht die Energiekrise nicht spurlos vorüber. Im Winter wird es in den Gotteshäusern etwas kälter als sonst.

Würzburg/Bamberg – Es ist das bestimmende Thema der letzten Wochen: die Energiekrise. Die Preise steigen teils drastisch an, die Inflation erreicht Höchstwerte und die Menschen treiben Sorgen vor großflächigen Stromausfällen um. Und nicht nur um Vorräte zu sparen, sondern auch um den eigenen Geldbeutel zu schonen, ist Energiesparen das Wort der Stunde. Das gilt auch für die Kirchen in Bayern, die nun Maßnahmen in Hinblick auf den bevorstehenden Winter ergreifen.

Kalte Kirchen im Winter: „Kritische Gesamtsituation“

Empfehlungen und Leitfäden machen derzeit die Runde in den Kirchen Bayerns. Verschickt werden sie von den jeweiligen kirchlichen Administrationen. Zum Thema „energieeffizientes Heizen und Lüften“ erhalten zum Beispiel die Pfarreien des Erzbistums München-Freising in den kommenden Tagen einen Leitfaden. Enthalten sind darin auch Hinweise, was zu beachten ist, um der Bausubstanz älterer Gebäude sowie ihrer Kunstausstattung und den Orgeln nicht zu schaden.

Umfangreiche Empfehlungen sprechen auch der Bamberger Generalvikar Georg Kestel und Baudirektorin Petra Postler den Gemeinden ihrer Erzdiözese aus. In den Kirchen solle die Temperatur zu Gottesdienstzeiten um zwei Grad auf etwa acht bis zehn Grad gesenkt werden. Außerdem sollen Gottesdienstbesucher auf bestimmte Bankbereiche gruppiert werden, damit nicht die ganze Kirche beheizt werden muss.

„Die vorgeschlagenen Maßnahmen bringen einen Komfortverlust mit sich und fordern von jedem ein hohes Maß an Rücksichtnahme und Abstimmungsbedarf. Aufgrund der kritischen Gesamtsituation bitten wir alle dennoch um Verständnis und Mithilfe.“

Weitere Empfehlungen in ganz Bayern und eine langfristige Umstellung

Das Bistum Würzburg empfiehlt den Gemeinden, auf die „Aufheizung zur Nutzung“ zu verzichten. Für Gottesdienste könnten Decken und Kissen ausgelegt werden. Ähnliches empfiehlt auch die evangelische Landeskirche. In der im September verschickten Empfehlung heißt es zudem, dass das Temperaturniveau in den Kirchen so weit wie möglich gesenkt werden solle. Das Bistum Regensburg rät indessen, unter der Woche Winterkirchen zu nutzen – diese können besser temperiert werden.

Doch auch langfristig gibt es Planungen. Einem Sprecher des Münchner Ordinariats zufolge müsse man in den kommenden Jahren die Potenziale, „auf den Liegenschaften von Erzdiözese, Pfarrkirchenstiftungen und weiteren kirchlichen Trägern Strom zu produzieren, insbesondere durch Photovoltaikanlagen“ stärker nutzen. (fhz/dpa)

