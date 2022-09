Werden die Öffnungszeiten von Weihnachtsmärkten reduziert? Bayerische Stadt will Energie sparen

Von: Katarina Amtmann

Teilen

Die Stadt Weiden überlegt, wie man beim Weihnachtsmarkt Energie sparen kann. (Symbolbild) © IMAGO / Peter Widmann

Der Weihnachtsmarkt in Weiden findet statt. Angesichts der Energiekrise diskutiert die Stadt aber zahlreiche Möglichkeiten, zu sparen.

Weiden - Die Energiekrise beschäftigt Deutschland. Benzin ist teuer, auch für Gas oder Strom muss man tiefer in die Tasche greifen als gewohnt. In großen Schritten naht der Winter. Und die Energiekrise bereitet deshalb besonders Sorgen – ein Stromausfall im Winter ist nicht ausgeschlossen. Die Planungen zu einem möglichen Blackout laufen.

Weihnachtsmarkt in Weiden findet statt - Energiekrise ist Thema

Eine Gemeinde in Oberbayern hatte kurz überlegt, im Winter auf den beleuchteten Weihnachtsbaum zu verzichten, dann aber doch eine Kehrtwende gemacht. Auch in Regensburg will man auf den Weihnachtsbaum nicht verzichten, andere Energiesparmaßnahmen sind dagegen geplant.

Auch in Weiden soll der Christkindlmarkt wie traditionell vorgesehen vom 24. November bis 23. Dezember stattfinden. Doch die Stadt sei angesichts der Krise sensibilisiert und mache sich eingehend Gedanken darüber, inwieweit Energie eingespart werden könne. Das ergab eine Nachfrage von Merkur.de. Noch im September sei diese Angelegenheit auch Thema im Stadtrat. Mögliche Einsparpotenziale:

Reduzierung der Öffnungszeiten

Verkürzung der Beleuchtungszeiten / Reduzierung der beleuchteten Weihnachtsbäume (nur noch einer anstatt drei)

Umstellung auf LED-Beleuchtung in den Ständen

Reduzierung des Angebots auf ein energiesparendes Minimum

Einsparungen beim Musikprogramm

Aufregung in Dänemark: Soll zum Stromsparen die Weihnachtsbeleuchtung abgeschaltet werden?

Energiesparen: Stadt Weiden ergreift zahlreiche Maßnahmen

Bereits aktuell hat Weiden Maßnahmen zum Energiesparen ergriffen. Der Stadt zufolge verzichte man auf das Anstrahlen von Gebäuden (zum Beispiel das Alte Rathaus), die Wassertemperaturen in der Weidener Thermenwelt und im Realschulschwimmbad wurden abgesenkt und an Mitarbeiter der Stadtverwaltung appelliert, auch am Arbeitsplatz Energie zu sparen.

Seit Jahren beschäftige sich die Stadt schon mit dem Thema Energiesparen, einiges wurde bereits umgesetzt. So wurde die Straßenbeleuchtung auf LED umgerüstet, ebenso Ampelanlagen. Außerdem laufen Planungen von PV-Anlagen hinsichtlich des Eigenstromverbrauchs (Pestalozzischule, Kepler-Gymnasium und Sportstätte Realschulen).

Weihnachtsbäume, -märkte und -Beleuchtung gehören zum Dezember dazu. Angesichts der Energiekrise wird einiges anders - auf eine Sache wird wohl ganz verzichtet werden. (kam)