Engmaschigere Grenzkontrollen, rücksichtslosere Schleuser: Zahl der illegalen Einreisen nach Bayern nimmt zu

Von: Felix Herz

Die Zahl der illegalen Einreisen nach Bayern nahm zuletzt stark zu – besonders im Vergleich zu den Vorjahren. Die Politik streitet, die Polizei erhöht die Präsenz.

Passau – Die Zahl der Geflüchteten, die illegal nach Bayern einreisen, hat in den letzten Monaten stark zugenommen. Während in den Kommunen seit Monaten die Alarmglocken läuten und die Politik über eine Lösung streitet, sind die aktuellen Zahlen der Geflüchteten so hoch wie lange nicht mehr. 3600 erfasste die Bundespolizei Bayern im August – 1000 mehr als im August 2022. Die Folge: Die Bundespolizei kontrolliert an den bayerischen Grenzen so engmaschig, wie seit 2015 nicht mehr.

Zahl der Geflüchteten steigt – Schleuser werden immer rücksichtsloser

Die Polizei beobachtet derzeit vor allem zwei Entwicklungen, wie der BR schreibt, und beide sind bedenklich und betreffen die Schleuser. Denn sie gehen immer rücksichtsloser und brutaler vor, ohne jegliche Rücksicht auf Leib und Leben. Vermehrt kommen demnach Kleintransporter zur Anwendung, in die teilweise mehr als 30 Geflüchtete gesteckt werden.

Die Grenzkontrollen der Bundespolizei Bayern sind so engmaschig, wie seit 2015 nicht mehr. Der Grund: Auch die Zahl der Geflüchteten ist so hoch, wie seit Langem nicht. © ZUMA Wire / IMAGO

Und: Die Schleuser haben keinerlei Skrupel, Lebensgefahren auf sich zu nehmen. Nicht selten liefern sie sich mit der Polizei Verfolgungsjagden, die in schlimmen Unfällen enden – zum Nachteil vor allem der ungesichert mitfahrenden Geflüchteten.

Dritte Kontrollstelle im Landkreis Passau – Gewerkschaft lehnt stationäre Kontrollen aber ab

Sichtbar wird die Problematik im Landkreis Passau: Dort hat die Polizei laut BR jüngst eine dritte feste Kontrollstelle aufgebaut – so kontrolliert die Bundespolizei nun fest an der A3 bei Pocking, bei Kirchdorf am Inn und neuerdings auch in Wegscheid. Die Kontrollen an der bayerisch-österreichischen Grenze sind damit so engmaschig, wie seit 2015 nicht mehr.

Gegen stationäre Kontrollpunkte an der Grenze zu Polen und Tschechien spricht sich aber derweil die Gewerkschaft der Polizei (GdP) aus. Laut BR begründet man dies damit, dass diese als nicht effektiv angesehen werden. Sie seien eine dauerhafte Belastung und sehr personalintensiv. Man wolle lieber agil an der Grenze agieren können, denn Schleuser würden stationäre Kontrollen – die auch den Handels- und Pendlerverkehr beeinträchtigen würden – einfach umfahren.

Polizeiliche Grenzkontrollen bezeichnete die Gewerkschafterin dem BR zufolge als Augenwischerei, die das Problem nicht löse. Vielmehr müsse die EU in der Migrationspolitik Lösungen schaffen. Um aber dennoch effektiver in der Schleierfahndung agieren zu können, sollte zumindest die Grenze zu Polen und Tschechien durch die EU notifiziert werden – was flexible Kontrollen auf dem Grenzstreifen ermöglichen würde, und nicht nur dahinter. (fhz)

