Dreister Schockanruf erfolgreich: Seniorin übergibt Betrüger viel Geld und Schmuck

Von: Felix Herz

Dreister Schockanruf: Seniorin übergibt Geld und Schmuck. © Fotostand / IMAGO

In ganz Oberfranken kam es im Laufe des Montags wiederholt zu betrügerischen Anrufen, vor allem die Masche des Schock-Anrufs häuft sich.

Kulmbach – In den letzten Monaten häuften sich die Meldungen zu betrügerischen Anrufen in Bayern wieder stark. Erst Anfang April hatte eine Seniorin Betrügern Gold und Schmuck aus ihrem Banktresor übergeben, und die Polizei sprach eine dringliche Warnung vor dem Enkeltrick per WhatsApp aus. In der jüngeren Vergangenheit häufte sich nun eine Variation des Enkeltricks, der sogenannte Schockanruf. Am Montag, 9. Mai, fiel eine Seniorin in Kulmbach der fiesen Betrugsmasche zum Opfer.

Schockanruf in Kulmbach: Seniorin übergibt Geld und Schmuck an Betrüger

Im Laufe des Montags kam es laut Polizeimeldung in ganz Oberfranken zu verschiedenen betrügerischen Anrufen. Mit Gewinnversprechen, Betrügern, die sich als Microsoft-Mitarbeiter ausgeben oder dem oben genannten Schockanruf versuchten Callcenter-Betrüger das Geld und die Wertsachen der Bürgerinnen und Bürger zu erbeuten.

Bei einer Seniorin in Kulmbach waren sie dabei erfolgreich. Sie wurde von den Kriminellen angerufen und ihr wurde gesagt, die Tochter habe einen tödlichen Unfall verursacht und sitze in Haft. Nun sei eine hohe Kautionszahlung notwendig. Dabei wurde die Kulmbacher Rentnerin mehrmals und von verschiedenen Personen angerufen, die auf unterschiedliche Weise Druck auf die ältere Dame ausübten, heißt es im Polizeibericht.

Schockanruf in Kulmbach: Verzweifelte Lage der Tochter vorgetäuscht

Unter anderem telefonierte die angebliche, verzweifelte Tochter mit der Dame, ein vermeintlicher Kommissar der örtlichen Dienststelle sowie ein „Herr Nowak“ vom Amtsgericht führten ebenfalls Gespräche mit der Frau. Dieser Stresssituation konnte die Rentnerin, so der Polizeibericht, nicht entfliehen. Das Ergebnis: Sie fiel auf die Betrugsmasche herein.

Gegen 13.30 Uhr übergab die Rentnerin einem Mann, der zu ihr nach Hause kam, einen niedrigen fünfstelligen Betrag an Bargeld und Schmuck. Die Beschreibung des Beschuldigten lautet wie folgt:

Etwa 25 bis 30 Jahre alt

Hatte auffällig schwarze Augenbrauen und dunkle Augen

Südländischer Phänotyp

Die Kriminalpolizei Bayreuth bittet dringend um Hinweise aus der Bevölkerung. Zeugen, die im Bereich des Kronhüttenweg/Hopfenweg sowie Krähenwinkel verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge beobachtet oder einen Mann mit passender Personenbeschreibung wahrgenommen haben, werden gebeten, sich bei der Polizei mit den Hinweisen zu melden. Die Telefonnummer lautet: (0921) 50 60. (fhz)

