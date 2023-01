Anstieg der Erbschaftssteuer: Bayern besonders betroffen – Freistaat zieht vor Gericht

Von: Thomas Eldersch

Ab diesem Jahr wird eine höhere Erbschaftssteuer beim Erben von Immobilien fällig. Dies betrifft vor allem Bayern. Der Freistaat reagiert kämpferisch.

München – Wer in Deutschland erbt, der zahlt Steuern dafür. Daran ändert sich auch 2023 nichts. Was sich jedoch ändert, ist die Höhe der Erbschaftssteuer, denn seit dem 1. Januar werden Immobilien neu bewertet. Diese Änderung trifft besonders Bayern, da hier die Immobilienpreise deutschlandweit am höchsten sind. Der Freistaat will deshalb vor das Bundesverfassungsgericht ziehen.

Erbschaftssteuer: Immobilienpreise sollen noch bis 2035 weiter steigen

Besonders von den Änderungen durch das Jahressteuergesetz betroffen sind Immobilieneigentümer. Sie konnten bislang davon profitieren, dass der Wert ihres Eigentums nicht so hoch angerechnet wurde, wie der tatsächliche Marktwert gewesen wäre. Dieser Lücke wurde mit dem Gesetz jetzt ein Riegel vorgeschoben. Und eine höhere Bewertung führt automatisch zu einer höheren Erbschaftssteuer.

Warum diese Änderung besonders den Freistaat betrifft, hat die Universität Bonn in einer Studie belegt. 40 Prozent der bundesweiten Vermögensgewinne wurden durch steigende Immobilienpreise zwischen 2011 und 2017 allein nur in Bayern erzielt. Und laut Postbank Wohnatlas 2022 liegen neun der zehn teuersten Landkreise Deutschlands in Bayern – genauer gesagt sogar in Oberbayern. Experten gehen außerdem davon aus, dass die Immobilienpreise noch bis 2035 weiter steigen werden. Das soll vor allem München, Landshut und Miesbach betreffen.

Bayern will wegen Erbschaftssteuer vors Bundesverfassungsgericht ziehen

Unmut kommt deswegen nicht nur bei den Bürgern auf, die häufig nichts dafür können, dass ihre Wohngegend einen Immobilien-Hype erlebt. Auch in der Politik regt sich Widerstand. So hat beispielsweise kurz vor Weihnachten Bayerns Finanzminister Albert Füracker (CSU) in der Bild angekündigt, dass „Bayern vor dem Bundesverfassungsgericht klagen“ werde. Der Freistaat werde aber nicht wegen der Änderungen an der Erbschaftssteuer prozessieren. Man wolle hingegen eine „notwendige Erhöhung der Freibeträge und eine Regionalisierung der Erbschaftsteuer“ erzwingen.

Fakt ist, dass sich der Freibetrag für das Erben seit 2009 nicht mehr geändert hat. Er liegt bei 500.000 Euro bei Ehepartnern und bei 400.000 Euro pro Elternteil bei Kindern. Außerdem kann alle zehn Jahre erneut 400.000 Euro an ein Kind steuerfrei weitergegeben werden. So kann schnell über Jahre gerechnet ein Millionenbetrag zusammenkommen. Zudem gibt es eine Regelung, wenn der Erbe mindestens zehn Jahre nach dem Erbfall in der Immobilie wohnt, werden bis zu 200 Quadratmeter Wohnfläche steuerfrei. Des Weiteren ist es möglich, die Erbschaftssteuer zu stunden und das ohne Zinsen.

Bayern will selbst über die Freibeträge und die Erbschaftssteuer bestimmen können

Ein weiterer Kritikpunkt der bayerischen Staatsregierung ist, dass die Erbschaftssteuer in vollem Umfang dem Land zufällt, der Bund allerdings die Regeln bestimmt. Füracker dazu: „Die Erbschaftsteuer steht in voller Höhe den Ländern zu – daher sollten die Länder auch maßgeblich über ihre Ausgestaltung entscheiden können.“ Und in Bezug auf die Freibeträge sagte der CSU-Politiker: Die Immobilienpreise seien in den vergangenen Jahren immer weiter gestiegen, die Freibeträge allerdings nicht. „Das führt zu einer Steuererhöhung durch die Hintertür.“

In die Diskussion mischte sich auch Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) ein. Er hatte sich für eine Anhebung der Freibeträge um 25 Prozent ausgesprochen. Bei den anderen Bundesländern ist die Meinung gespalten. So gaben einige auf BR-Anfrage an, auf die Entscheidung des Bundesfinanzministers warten zu wollen. Andere hielten hingegen die Freibeträge für angemessen. Wieder andere würden die Beträge erhöhen, wollen aber keine regionalen Unterschiede, wie es Bayern gerne hätte.

Steuerexperte spricht sich gegen Bayerns Pläne zur Erbschaftssteuer aus

Und so sieht es auch der Verfassungs- und Steuerrechtler Joachim Wieland von der Universität Speyer. Er sagte dem BR: Die Erbschaftssteuer sei klassisch immer eine Steuer gewesen, die der Bund geregelt habe. Und dafür gebe es auch gute Gründe. „Erbschaft sollte nicht unterschiedlich besteuert sein, je nachdem, in welchem Land sie anfällt. Das würde sonst möglicherweise dazu führen, dass es zu Verlagerungsbewegung käme.“ Also, dass Menschen von einem in ein anderes Bundesland ziehen würden, um sich Erbschaftssteuer zu sparen.

Weiter sagt Wieland: „Ich glaube nicht, dass es eine Frage der Gleichheit oder Ungleichheit ist.“ Schließlich würde nirgendwo ein Grundstück höher bewertet, als es wert sei. Das Problem sei vielmehr, dass man diesen Wert nicht auf dem Konto sehen könne, anders, als wenn jemand zum Beispiel Aktien oder Barvermögen erbt: „Und da kann man jetzt lange darüber streiten: Was ist jetzt eigentlich eine gerechte Lösung in so einem Fall.“ (tel mit dpa)

