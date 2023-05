Erinnerung an Opfer des Nationalsozialismus: 100.000. goldener Stolperstein in Nürnberg verlegt

Von: Adriano D'Adamo

Der 100.000. goldene Stolperstein ist Johann Wild gewidmet und wurde in Nürnberg verlegt. Die Stolpersteine sollen an die Opfer des Nationalsozialismus erinnern.

Nürnberg – Die goldenen Stolpersteine sollen an die Opfer des Nationalsozialismus erinnern. Der 100.000. Stolperstein wurde Johann Wild gewidmet, der 1941 zum Tode verurteilt wurde. Ein Bildhauer verlegte den Stolperstein am Freitag (26. Mai) vor dem Haus von Wild in der Bartholomäusstraße in Nürnberg.

Die goldenen Stolpersteine sollen an die NS-Opfer erinnern. © Angela Roxel/Imago Images

Goldene Stolpersteine in 1.200 deutschen Orten - aber nicht in München

Wild wurde im März 1941 verhaftet aufgrund eines „Rundfunkverbrechens“. Er hörte verbotene Radiosender, verbreitete deren Inhalt und prangerte Hitler und die Nazis an. Zwei Monate später wurde er in München exekutiert.

Vor mehr als 30 Jahren verlegte der Bildhauer Gunter Demnig den ersten goldenen Stolperstein. Sie sind in über 30 Ländern und 1.200 deutschen Städten und Örtlichkeiten zu finden. In München verlegt Demnig keine Stolpersteine, weil Charlotte Knobloch, die ehemalige Präsidentin des Zentralrats der Juden in Deutschland, dagegen war. Die Symbolik hinter den Stolpersteinen im Gehweg Münchens gefiel ihr nicht. Sie argumentierte damit, dass die Menschen auf die Stolpersteine treten und damit auch auf die Menschen, an welche die Steine erinnern sollen. Auch nach dem 100.000. goldenen Stolperstein sollen weitere verlegt werden.

