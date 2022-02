Schwerer Autounfall bei Erlangen: Fahrerin kracht in Leitplanke - und prallt gegen Baum

Teilen

Bei Erlangen: Ford kommt von Fahrbahn ab - Autofahrerin erleidet schwerste Kopfverletzungen © NEWS5 / Bauernfeind

Zwischen den Erlanger Gemeindeteilen Hüttendorf und Kriegenbrunn kam es zu einem schweren Autounfall. Die Fahrerin verletzte sich dabei schwer am Kopf.

Erlangen – Auf der Strecke zwischen den Stadtteilen Hüttendorf und Kriegenbrunn ereignete sich am Sonntagabend (20. Februar) ein schwerer Autounfall, bei dem eine Frau aus ihrem Wrack geborgen werden musste und sofort ins Krankenhaus eingeliefert wurde. Das teilte das Polizeipräsidium Mittelfranken mit. Gegen 18.00 Uhr meldete sich ein aufgelöster Ersthelfer bei der Polizei und berichtete von einem furchtbaren Unfall mit einer schwer verletzten Frau.

Erlangen: Schwere Kopfverletzungen

Der Ersthelfer erklärte, er habe die verletzte 83-Jährige in ihrem völlig demolierten Auto entdeckt und sofort die Polizei verständigt. Sie hatte sich so schwer am Kopf verletzt, dass sie ins Krankenhaus eingeliefert werden musste. Nach aktuellem Stand war die Frau in einer Rechtskurve von der Fahrbahn abgekommen und auf der linken Seite in die Leitplanke gekracht. Dann prallte das Auto gegen einen Baum und kam schließlich auf der Leitplanke zum Stehen. Das Fahrzeug war vor allem am Dach im Bereich des Fahrersitzes schwer ramponiert.

Erlangen: Unfallhergang noch ungelöst

Bei der Frage, weshalb die Frau die Kontrolle über ihren Ford verloren hat, tappt die Polizei Erlangen noch völlig im Dunklen. Deshalb hat die Staatsanwaltschaft den Beamten einen Sachverständigen zur Seite gestellt, um die Gründe möglichst schnell zu klären.

Übrigens: Unser Nürnberg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Mittelfranken und der Franken-Metropole. Melden Sie sich hier an.