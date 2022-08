Sie erschien nicht zu Familientreffen: Helga (84) seit Freitag vermisst

Von: Katarina Amtmann

Helga L. (84) aus Erlangen wird vermisst. © Polizei Mittelfranken

Wo ist Helga L.? Die Polizei sucht nach der vermissten Seniorin (84) aus Erlangen und bittet nun auch die Bevölkerung um Hinweise.

Erlangen - Seit Freitag, 12. August, wird Helga L. (84) aus Erlangen vermisst. Das teilte die Polizei am Samstag mit.

Frau in Erlangen vermisst: Wo ist Helga?

Die 84-Jährige erschien am Freitag nicht zu einem vereinbarten Treffen mit Angehörigen und gilt seitdem als vermisst. Sie wohnt im Stadtteil Büchenbach und ist grundsätzlich gut zu Fuß. „Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Seniorin orientierungslos ist und sich in hilfloser Lage befindet“, so die Beamten.

Suchmaßnahmen an den bekannten Anlaufstellen in Büchenbach sowie der näheren Umgebung verliefen bislang ohne Erfolg, wie die Polizei weiter berichtet. An der Suche nach Helga L. waren auch Personensuchhunde von Polizei und Rettungsdienst sowie ein Hubschrauber der Bayerischen Bereitschaftspolizei beteiligt.

Erlangen: Polizei veröffentlicht Beschreibung zu Vermisster

circa 170 cm groß

hagere Gestalt

lichte, graue Haare

Vermisste in Erlangen: Polizei bittet Bevölkerung um Hilfe

Die Polizei bittet bei der Suche nach Helga L. um Mithilfe aus der Bevölkerung. Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort nimmt die Polizeiinspektion Erlangen-Stadt unter der Telefonnummer 09131 760-120 sowie alle anderen Polizeidienststellen oder der Polizeinotruf 110 entgegen. (kam)

