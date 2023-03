„Wir haben das Heizkraftwerk besetzt“: Aktivisten klettern auf 141 Meter hohen Schornstein in Erlangen

Von: Katarina Amtmann

Aktivisten haben den Schornstein des Heizkraftwerks in Erlangen besetzt. © Daniel Löb/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

Klimaaktivisten haben am Morgen eine Aktion in Erlangen gestartet. Sie besetzten den 141 Meter hohen Schornstein des Heizkraftwerks.

Erlangen - Klimaaktivisten haben in Erlangen den 141 Meter hohen Schornstein des Heizkraftwerkes besetzt. Auf einem dort entrollten Banner forderten sie am Mittwoch (29. März) den Ausstieg aus der Nutzung von Gas als Brennstoff. Die Stadtwerke Erlangen und die Polizei bestätigten die Aktion. Das Kraftwerk blieb währenddessen in Betrieb.

Aktivisten besetzen Heizkraftwerk in Erlangen: „Exit Gas Now“

Den Aktivisten zufolge hatte die Aktion um 5 Uhr nachts begonnen. Die beiden Personen auf dem Schornstein wollten einem Sprecher der Gruppe zufolge bis zum frühen Nachmittag dort ausharren und dann wieder herunterkommen. Die Polizei war vor Ort, äußerte sich zunächst aber nicht zu möglichen weiteren Schritten.

„Wir haben das Heizkraftwerk besetzt“: Klima-Protest in Erlangen

„Wir haben das Heizkraftwerk der Erlanger Gaswerke besetzt! #ExitGasNow“, schrieb das Känguru Kollektiv, eine Gruppe von Erlanger Aktivisten, auf Twitter. Auf dem Portal postete die Gruppe zuvor Bilder vom Aufstieg in der Nacht.

