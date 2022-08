Krebskranke Kinder weniger rentabel? „Ich bin fassungslos“: Mediziner kritisiert System

Von: Tanja Kipke

„Krebskranke Kinder dürfen nicht einem System zum Opfer fallen, in dem sie weniger rentabel sind“, der Leiter der Kinderonkologie in Erlangen erhebt schwere Vorwürfe. © Henning Kaiser/dpa/Symbolbild

„Kinder müssen es uns wert sein!“: Der Leiter der Erlanger Kinderonkologie erhebt schwere Vorwürfe an die Politik. Für die Versorgung krebskranker Kinder fehle Geld.

Erlangen – 2.200 Kinder erkranken jährlich in Deutschland an Krebs. Pro Jahr werden allein 90 Neudiagnosen am Universitätsklinikum Erlangen gestellt, wie aus einer Mitteilung hervorgeht. Die Patienten der Klinik reichen vom dreimonatigen Baby bis zum jungen Erwachsenen. Die Betroffenen kommen aus ganz Mittel- und Oberfranken, der nördlichen Oberpfalz und Südthüringen. Prof. Dr. Markus Metzler, Leiter der Erlanger Kinderonkologie, sendet eine klare Botschaft an die Politik: „Die Kinderkrebsmedizin ist unterfinanziert, und zwar nicht nur in Erlangen, sondern bundesweit.“

Krebskranke Kinder „weniger rentabel“? Mediziner fassungslos über Gleichgültigkeit

Kinder verbringen durchschnittlich zehn Jahre in der Onkologie in Erlangen. Für die Betreuung dieser fehle an allen Enden Geld. Oft müsse der Verein Elterninitiative krebskranker Kinder Erlangen e. V. „in eine Lücke springen, die normalerweise Staat und Krankenkassen schließen müssten.“ Die Spenden seien essenziell für Musik- und die Kunsttherapien, psychologische Betreuung der Familien und zur Unterstützung finanziell schlecht gestellter Eltern.

„Fakt ist aber, dass wir mit der momentanen Vergütung durch die Kostenträger oft nicht einmal die Regelversorgung stemmen können. Spenden sind nicht für die Aufrechterhaltung des medizinischen Standards gedacht, müssen aber immer öfter dafür verwendet werden“, so Metzler. Insgesamt sei es sogar die Hälfte der gesamten Spendeneinnahmen, die dafür draufgehen. Der Kinderonkologe erhebt daher schwere Vorwürfe an das System.

„Ich bin fassungslos über die Gleichgültigkeit, mit der das Defizit von Politik und Gesellschaft hingenommen wird“, beklagt Metzler. Das Problem wäre laut ihm mit verhältnismäßig wenig Geld lösbar. „Kinder und Jugendlichen müssen es uns wert sein. Sie dürfen nicht einem System zum Opfer fallen, in dem sie weniger rentabel sind als die große Zahl therapiebedürftiger Erwachsener.“

Fallpauschalen würden bei den meisten kranken Kindern nicht greifen

Das Problem sei die Abrechnung über Fallpauschalen. Diese sind auf große Patientenzahlen ausgelegt, „kurze Prozesse und möglichst viele technische bzw. automatisierbare Untersuchungen.“ Bei krebskranken Kindern ist das oft nicht der Fall. „Wir haben wenige, sehr individuelle Patientenfälle, die viel Zeit in Anspruch nehmen und sich nicht standardisieren lassen.“ Es sei daher enorm wichtig, die Finanzierung der Regelversorgung zu sichern. „Die Aufrechterhaltung des dringend Notwendigen – des medizinischen Standards – mithilfe von privaten Spenden ist untragbar.“ (tkip)

Spendenkonto des Vereins Elterninitiative krebskranker Kinder Erlangen e. V Stadt- und Kreissparkasse Erlangen IBAN: DE73 7635 0000 0000 0531 98 SWIFT-BIC: BYLADEM1ERH