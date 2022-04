Beim Abbiegen in Erlangen: Lkw erfasst Radfahrer

Von: Katarina Amtmann

Ein Lkw erfasste in Erlangen einen Radfahrer. © NEWS5 / Bauernfeind

Ein Lkw hat in Erlangen beim Abbiegen offenbar einen Radfahrer übersehen und erfasste den Mann. Dieser wurde bei dem Unfall verletzt.

Erlangen – In Erlangen hat sich am Mittwoch (20. April) ein Unfall ereignet. Ein Lkw-Fahrer wollte laut News5 von der Karl-Zucker-Straße aus in die Stintzingstraße abbiegen. Dabei erfasste er einen Radfahrer.

Erlangen: Lkw erfasst Radfahrer

Der Radfahrer kam mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Wie die Polizei auf Nachfrage von infranken.de erklärte, sei er nach dem Unfall ansprechbar gewesen, es bestand „keine Lebensgefahr“.

