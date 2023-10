„In der Rommel-Bar ein Helles trinken“: Podcast-Stars fassungslos über Wohnheim mit NS-Namen

Von: Lisa Metzger

Wie umgehen mit Namen aus der NS-Zeit? Diese Frage haben sich Felix Lobrecht und Tommi Schmitt in ihrem Podcast „Gemischtes Hack“ gestellt. Die Reaktion der Hörer überraschte sie selbst.

Erlangen - Nach einer langen Pause haben Comedian Felix Lobrecht und Moderator Tommi Schmitt wieder eine neue Folge ihres beliebten Podcasts „Gemischtes Hack“ produziert. Die Frage, die die beiden darin umtreibt: „Wann liegen Verbrechen lange genug zurück, dass es wieder witzig ist, Bars nach ihnen zu benennen?“ Ein ernstes Thema. Doch die zwei wären nicht sie, wenn sie nicht auch dazu einen absurd-humoristischen Dreh finden würden.

Vom Mörder und Drogenbaron Pablo Escobar bis hin zum dunkelsten Kapitel der deutschen Geschichte spielen die beiden sämtliche Varianten durch: „Esco-Bar“, „Mafia-Bar“ oder – kaum denkbar – eine „Hitler-Bar“? Bezeichnungen, die an Absurdität kaum zu übertreffen sind. Tommi Schmitt ist sich jedenfalls sicher: zu einer „Hitler-Bar“ wird es wohl nicht kommen. Aber gut möglich, dass es eine „Rommel-Bar“ geben wird, entgegnet Felix Lobrecht. Eine Antwort, auf die ihn zahlreiche Reaktionen erreicht hätten, wie der 34-Jährige in der darauffolgenden Podcast-Folge (Nummer 231) erzählt. Vor allem aus Erlangen.

Werden historisch schwierige Namen und Bezeichnungen wieder salonfähig?

Denn dort, so zitiert Lobrecht eine Hörermeldung, gebe es doch tatsächlich „als größtes Studentenwohnheim das Erwin-Rommel-Wohnheim.“ Für Tausende Studierende sei es in Erlangen „völlig normal“ jährlich zum „Rommel-Sommerfest zu gehen“ und „in der Rommel-Bar ein Helles zu trinken“. – Wahnsinn, findet auch Tommi Schmitt: „Rommel hat es wirklich geschafft!“ Doch so scherzhaft die beiden Star-Podcaster dieses schwierige Thema auch aufgreifen. Die Frage bleibt: Wie umgehen mit Namen und Bezeichnungen von historischen Persönlichkeiten, die eine Mitschuld an den größten Menschheitsverbrechen tragen?

Comedian und Podcaster Felix Lobrecht bei der Verleihung des Deutschen Filmpreises 2023. © IMAGO/Frederic Kern

Erwin Rommel war ein General im Zweiten Weltkrieg, enger Vertrauter von Adolf Hitler und mitverantwortlicher für das Leid zahlloser Menschen. Hat dieser Kontext heute keine Relevanz mehr?

„Rommel-Bar“ in Erlangen: Name stammt von Studierenden

Inwiefern sich die Leute in Erlangen an den historisch vorbelasteten Namen stören, kann Sebastian Fischer, Pressesprecher vom Studierendenwerk Erlangen-Nürnberg, nicht sagen. Fakt aber ist: Orte wie die „Rommel-Bar“ oder dem Wohnheimverein „Rommelwood“ seien „von den Studierenden selbst benannte Einrichtungen“. Offiziell seien das nicht die richtigen Namen. Auch das Wohnheim hieße nicht Erwin-Rommel-Wohnheim, sondern lediglich „Wohnheim an der Erwin-Rommel-Straße“.

In Deutschland gibt es immer wieder Straßennamen, die nach NS-Verbrechern benannt sind. So auch in Erlangen. © ARNULF HETTRICH via www.imago-images.de

„Eine kritische Auseinandersetzung bezüglich der Namensgebung gibt es in Erlangen regelmäßig“, sagt Fischer. „Als Studierendenwerk sind wir gemeinsam mit der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg bereits seit Jahren Teil einer Initiative für die Umbenennung der Erwin-Rommel-Straße.“ Auch von Studierenden seien regelmäßig solche Forderungen zu hören. „Der Wunsch zur Umbenennung wurde bereits mehrfach an die Stadt Erlangen herangetragen.“ Doch die Stadt hält bis heute dagegen, da die Umbenennung rechtlich nicht ganz einfach sei.

„Wir bezeichnen übrigens das gesamte Areal als Campus Süd“, sagt Fischer. Cafebar statt Rommel-Bar – offiziell sei das die richtige Bezeichnung.

