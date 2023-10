„Kindermörder“: Davidstern und Beschimpfung an Wand von israelischem Restaurant in Bayern gesprüht

Von: Lisa Metzger

An die Hausfassade eines israelischen Restaurants wurde in der Nacht zu Sonntag (29. Oktober) ein Davidstern gesprüht. Nun ermittelt der Staatsschutz.

Nürnberg – Wie die Polizei mitteilte, haben am Wochenende in der Nacht zu Sonntag, 29. Oktober, Unbekannte einen Davidstern an die Hauswand eines israelischen Restaurants gesprüht. Mit dabei war auch eine beleidigende Formulierung.

In der Nacht zu Sonntag (29. Oktober) wurde die Hausfasade des isrealischen Restaurants Tel Aviv-Jaffa in Nürnberg von Unbekannten mit einem Davidstern besprüht. Das antisemitische Symbol wurde mit einer Plastikfolie überdeckt. © Vifogra/Besold

Davidstern an Wand gesprüht: Staatsschutz ermittelt

„Von Samstag auf Sonntag wurde die Hausfassade eines israelischen Restaurants in der Spohrstraße in Nürnberg mit Schriftzügen beschmiert“, bestätigt Janine Mendel, Pressesprecherin des Polizeipräsidiums Mittelfranken. „Man hat das Wort ‚Kindermörder‘ dort aufgesprüht sowie einen Davidstern.“

Am Sonntag (29. Oktober) haben Unbekannte die Hausfassade eines israelischen Restaurants mit einem Davidstern und einer Beleidigung beschmiert. Die Stelle wurde mit einer Plastikfolie überdeckt. © Vifogra/Besold

Der Davidstern ist ein antisemitisches Symbol. Während des Nationalsozialismus wurden Gebäude damit markiert, um auf dort lebende Juden aufmerksam zu machen. Das Fachkommissariat für Staatsschutz der Nürnberger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Höhe des Sachschadens konnte vorerst nicht beziffert werden. „Zeugen, die hierzu Angaben machen können, können sich bei jeder Polizeidienststelle melden und hier ihre Wahrnehmungen mitteilen“, sagt Mendel.

