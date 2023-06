Ermittlungen gehen nach 30 Jahren weiter: Zeugensuche im Fall Berninger bei „Aktenzeichen XY“

Die ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY... ungelöst“ behandelt am 14. Juni den Fall Berninger aus Unterfranken, der 1990 tot aufgefunden wurde. Die Polizei erhofft sich nach 30 Jahren Zeugen und Hinweise zu finden.

Wörth am Main – Am 20. Dezember 1990 verschwand Klaus Berninger. Drei Tage später fanden Passanten seine Leiche in einem Wald an der bayerisch-hessischen Grenze. Die Polizei ging von einem Mord an dem 16-Jährigen aus. Mehr als 30 Jahre nach dem Tod des Bäckerlehrlings gehen die Ermittlungen weiter. Die ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY... ungelöst“ zeigt am 14. Juni im ZDF den Cold Case aus Unterfranken.

Polizei sucht nach Zeugen: Belohnung für Hinweise ausgesetzt

Vor gut einem Jahr nahm die Polizei die Ermittlungen wieder auf. Dafür besuchte sie den Tatort nach mehr als 30 Jahren und rief die Bevölkerung zu Hinweisen auf. Die Staatsanwaltschaft und Polizei erhielt laut eigener Aussage rund 250 Hinweise zum Fall, die dazu beitrugen, die Umstände zu Berningers Tod zu rekonstruieren. Für Hinweise, die zur Ergreifung des Täters führen, setzte das Landeskriminalamt eine Belohnung in Höhe von 10.000 Euro aus.

Mit der Sendung erhofft sich die Polizei auch mögliche Zeugen zu finden, die nicht mehr am bayerischen Untermain leben. Am Montag (12. Juni) hat sie eigenen Angaben zufolge Flyer im Raum Wörth am Main im Landkreis Miltenberg, wo Berninger lebte, verteilt. Damit wollen sie auf die Sendung und den Fall des 16-Jährigen aufmerksam machen.

