Erneut Schafe im Alpenvorland gerissen –Fotos zeigen Ausmaß des Angriffs

Von: Carina Ottillinger, Elisa Buhrke

Am Alpenrand sind erneut die Kadaver von zwei Schafen und einem Reh gefunden worden. Die Spuren deuten jedoch nicht auf einen Bären hin. © NEWS5 / DESK

Am Alpenrand sind erneut die Kadaver von drei Schafen und einem Reh gefunden worden. Die Spuren deuten jedoch nicht auf einen Bären hin.

Update vom 24. April, 11 Uhr: Rosenheim – Im Landkreis Rosenheim herrscht Aufregung. Letzte Woche riss ein Bär mehrere Schafe. Jetzt dreht mutmaßlich auch noch ein Wolf seine Runden. Drei Schafe und ein Reh soll er gerissen haben. Aktuelle Fotos von NEWS5 zeigen nun die Jagdüberreste der gerissenen Tiere.

Der betroffene Schafsbauer Andre Sigl spricht mit der Bild-Zeitung über den Vorfall. Auf seiner Weide am Bichlersee (Oberaudorf, Landkreis Rosenheim) lagen am Samstag, 22. April, die abgefressenen Kadaver zweier Schafe. Am Sonntagmorgen fand Sigl noch ein gerissenes Schaf, das trächtig war. Die Schafe seien umgeben von einem Herdenschutzzaun, doch der sei für den Wolf kein Hindernis gewesen. „Es sind keine Spuren von einem Bären zu erkennen, deswegen bin ich überzeugt, dass es ein Wolf war“, sagte der Tierhalter zu Bild.

Sigl wünsche sich jetzt ein schnelles Handeln von Politikern und Behörden. Er wisse nicht, wie es noch weitergehen soll. Aufgeben komme aber nicht infrage. „Wir können uns doch nicht vertreiben lassen von Bären und den Wölfen.“

Erstmeldung vom 24. April, 8 Uhr: Augsburg – Erneut sind zwei Schafe und auch ein Reh am Alpenrand gerissen worden. Der zuletzt in Bayern beobachtete Bär hat damit aber wohl nichts zu tun. Die toten Tiere wurden am Samstag, 23. April, im Grenzgebiet der Landkreise Rosenheim und Miesbach zu Österreich entdeckt. Bereits am Freitag waren zwei Schafkadaver im Landkreis Berchtesgaden aufgetaucht, wie das Landesamt für Umwelt (LfU) am späten Samstagabend mitteilte.

Tote Schafe und totes Reh am Alpenrand - keine Hinweise auf Bär

Hinweise auf die Beteiligung eines Bären gibt es derzeit aber ausdrücklich nicht. Vertreter des Netzwerks Große Beutegreifer hatten alle Kadaver begutachtet. Beim Reh deutete das sogenannte Rissbild eindeutig auf einen Hund oder Wolf hin, hieß es vom LfU. Bei den Schafen war die Situation weniger eindeutig. Auch hier gebe es aber keine Hinweise auf einen Bären, seine Beteiligung sei nach derzeitigem Kenntnisstand sogar äußerst unwahrscheinlich. Weitere Untersuchungen, bei denen auch genetisches Material analysiert wird, sollen zu genaueren Erkenntnissen führen.

Am Alpenrand wurden erneut tote Schafe aufgefunden. Hinweise auf einen Bären gibt es jedoch nicht. (Symbolbild) © IMAGO / Wirestock

Typischerweise hinterlassen Raubtiere an ihrer Beute teils deutlich zuordenbare Spuren. Das sogenannte Rissbild ist daher oft ein guter Hinweis auf den Verursacher. (elb/dpa)

