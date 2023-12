„Markante Neuschneemengen“ in Bayern: DWD warnt vor erneutem Wintereinbruch

Von: Elisa Buhrke

Von Mittwoch bis Samstag kommt es zu anhaltendem Schneefall in Bayern – allerdings nur in den Alpen. Im Rest des Freistaats bleiben die Temperaturen mild.

München – In Oberbayern sind die Gehwege und Autodächer gerade einmal wieder frei von Schnee, da kündigt sich bereits der nächste Wintereinbruch an: zumindest in den Alpen. Dort warnt der Deutsche Wetterdienst (DWD) derzeit vor „markanten Neuschneemengen“ von bis zu 30, in Staulagen sogar bis zu 50 Zentimetern. Während der Schneefall im Süden Schwabens bereits am Mittwoch (13. Dezember) ab 22 Uhr einsetzen und sich bis Freitagnachmittag halten soll, zieht er erst langsam Richtung Osten weiter. Im Süden Oberbayerns ist am frühen Donnerstagmorgen mit erstem Schneefall zu rechnen. Dafür hält sich das Winterwetter dort teilweise bis Samstagfrüh.

Wintereinbruch in Bayern: Bis 50 Zentimeter Schnee in den Alpen

Wer nun von Schneematsch bedeckte oder gar vereiste Straßen befürchtet, kann beruhigt sein: Bis auf die Alpenränder bleibt der Freistaat vom jähen Wintereinbruch verschont. Im Rest Bayerns treten am Mittwochabend – wenn überhaupt – lediglich Regen- und Graupelschauer und vereinzelt Gewitter auf. Eine amtliche Warnung hat der DWD aber nicht ausgesprochen.

Die Schneefallgrenze liegt nach DWD-Angaben oberhalb von 1000 Metern. In den Bergen treten daher Schneemengen zwischen 15 und 30 Zentimetern auf, in Staulagen sogar bis zu 50 Zentimeter. In diesen Höhen wird es aber verbreitet glatt. In der Nacht auf Donnerstag bleiben die Temperaturen überwiegend über dem Gefrierpunkt und sinken nicht tiefer als 5 bis minimal null Grad.

Temperaturen in Bayern bleiben mild – Schneefallgrenze stellenweise bei 800 Metern

Auch am Donnerstag kühlt es nur geringfügig ab: Tagsüber sind maximal drei bis acht Grad zu erwarten, in der Nacht Minima von plus zwei bis minus zwei Grad. Der mäßige Schneefall in den Alpen bleibt erhalten. Am Freitag bleibt das Wetter ähnlich: Temperaturen von maximal zwei bis sieben Grad am Tag, in der Nacht Tiefstwerte zwischen plus und minus drei Grad. Die Schneefallgrenze sinkt am Freitag gebietsweise auf 800 Meter.

