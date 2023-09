Ersatzmutter für Katzenbabys gesucht: Mutter liegt in der Klinik und könnte ihr Bein verlieren

Von: Adriano D'Adamo

Teilen

Sechs Katzenbabys brauchen eine Katzen-Amme. Das Tierheim Passau sucht nach einer Ersatzmutter für die Kleinen, während ihre Mutter schwerverletzt in der Tierklinik liegt.

Passau – Sie sind gerade mal zwei Wochen alt und müssen bereits kämpfen. Sechs Katzenbabys kamen Anfang September zu Welt und haben laut dem Tierheim Passau bereits an Gewicht verloren. Ihrer Katzenmama geht es sogar noch schlechter. Sie liegt schwerverletzt in der Tierklinik.

Das Tierheim Passau sucht nach einer Katzen-Amme für die sechs Katzenbabys. © Tierheim Passau/Facebook

Mutter könnte Bein verlieren: Babys brauchen Milch

Für die Katzenmama könnte es noch schlimmer werden. Laut dem Tierheim Passau könnte es sein, dass ihr Bein amputiert werden muss. Was genau der Grund für die mögliche Amputation oder den Aufenthalt in der Tierklinik ist, teilten die Helfer nicht mit. Stattdessen richteten sie auf Facebook ein Hilfegesuch an ihre Follower.

Das Tierheim Passau sucht nach einer Ersatzmutter beziehungsweise eine Katzen-Amme für die Katzenbabys. Es wurde zwar eine „Ersatzmami“ gefunden, „deren Kitten sind allerdings schon sieben Wochen alt und der Milchfluss dementsprechend wenig“ ist und sie deswegen nicht aushelfen konnte, schrieben die Helfer auf Facebook. Auf der Suche nach einer helfenden Pfote für die jungen Katzen gibt es allerdings eine Bedingung vom Tierheim. Handaufzucht ist bei den Besitzern wegen beruflicher Verpflichtungen nicht möglich.

Hilfe auf Facebook: Nutzer unterstützen das Tierheim

Der Facebook-Post war für das Tierheim Passau ein voller Erfolg. Über 1000 Mal wurde der Beitrag geteilt. Das hat dem Anliegen rund um die Babykatzen so viel Aufmerksamkeit verschafft, dass die Helfer den Post geupdatet haben. „Lösung gefunden“ schrieben sie in den Facebook-Post. Wie genau die Lösung aussieht, teilten sie nicht mit. In den Kommentaren boten viele Nutzer Hilfe und Produkte für die Katzen an.

(Übrigens: Unser Bayern-Newsletter informiert Sie über alle wichtigen Geschichten aus dem Freistaat. Melden Sie sich hier an.)

Katzen-Amme und Aufzuchtmilch – eine Auswahl an Kommentaren:

„Habe Katzenmama. Die Jungen sind jetzt 4 Wochen.“

„Hallo, ich könnte die kleinen mit der Hand aufziehen, hab viel Erfahrung und es ist alles dafür vorhanden.“

„Es gibt‘s hier doch auf Facebook eine Seite KATZEN AMMEN schaut bzw. fragt da doch mal bitte nach.“

„Es geht auch Aufzuchtmilch. Meine Nachbarn haben welche aufgezogen, wo die Mutter überfahren wurde.“

Falls Helfer bei der Suche nach einer Katzen-Amme oder Milch für die Katzenbabys aushelfen wollen, können sie sich bei dem Tierheim Passau melden unter der Telefonnummer 0160 637566.

Alle Nachrichten aus ganz Bayern lesen Sie immer bei uns. News und Geschichten aus dem Freistaat sind auch auf unserer Facebook-Seite Merkur Bayern zu finden.