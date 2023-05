„Erschöpft und mit der Situation überfordert“: Bergwacht rettet mehrere Wanderer

Von: Katarina Amtmann

Mehrere Wanderer waren mit dem Altschnee überfordert. Erschöpft wählten sie den Notruf. Die Bergwacht musste zweimal ausrücken.

Bayerisch Gmain/Forst Sankt Zeno - Die Bergwacht hat zweimal hintereinander insgesamt sechs mit dem Altschnee überforderte Wanderer gerettet. Das teilte das Bayerische Rote Kreuz (Kreisverband Berchtesgadener Land) in einer Pressemitteilung mit.

Bergwacht rettet Wanderer: „Erschöpft und mit der Situation überfordert“

Demnach waren die Bergwachten Bad Reichenhall und Teisendorf-Anger am Sonntag und Montag (30. April/1. Mai) zweimal gefordert, um insgesamt sechs unverletzte Wanderer zu retten. Sie waren wegen des noch immer vielen Altschnees an der Vorderen Abfahrt und im oberen Alpgartensteig im nördlichen Lattengebirge in Bergnot geraten.

Am Sonntagnachmittag ging gegen 14.40 Uhr ein Notruf von vier in Mittelfranken wohnenden Personen ein. Die Gruppe bestand aus drei Frauen und einem Mann zwischen 30 und 40 Jahren. Sie waren „im Aufstieg entlang der Vorderen Abfahrt über die Spechtenköpfe und das Felsentor zur Schlegelmulde wegen des Altschnees auf der Nordwestseite des Predigtstuhls in rund 1500 Metern erschöpft und mit der Situation überfordert nicht mehr weitergekommen“, so das BRK.

Die Bergwacht musste erschöpfte Wanderer retten. © BRK BGL

Zwei Männer aus München hatten sich eine anspruchsvolle Bergtour vorgenommen. Aufgrund von Nebel hatten sie aber die Orientierung verloren und wählten den Notruf.

Bergwacht rettet Wanderer - Zweiter Einsatz am Montag

Acht Bergretter machten sich auf den Weg und stiegen über die Vordere Abfahrt zur Gruppe ab. Dabei mussten sie rund 200 Meter Seil verbauen, um die Wanderer gesichert nach oben zu bringen. „Mit der Predigtstuhlbahn gings zurück ins Tal, wo die Bergwacht die Leute mit dem Fahrzeug übernahm und zu ihrem Hotel fuhr. Der Einsatz dauerte bis 18 Uhr“, so das Fazit.

Am Montag kam es kurz nach 12 Uhr zu einem weiteren Einsatz, nachdem ein Notruf aus dem nördlichen Lattengebirge eingegangen war. Zwei Wanderer aus Niederbayern (41 und 42 Jahre alt) waren im Aufstieg über den Alpgartensteig wegen des Altschnees in einer Kurve geradeaus weitergegangen und saßen dann gut 100 Meter abseits im Steilgelände fest.

„Acht Bergretter fuhren mit der Seilbahn auf den Predigtstuhl und stiegen dann vom Hochschlegel zu der Frau und zu dem Mann ab, bauten ein Seilgeländer auf, führten die Unverletzten zum Plateau hinauf und fuhren mit ihnen mit der Bahn ins Tal zurück, wobei die Rettung insgesamt dreieinhalb Stunden dauerte“, heißt es abschließend. (kam)

