Erschütternder Fund in der Pegnitz: Junger Mann (24) tot aus Fluss geborgen

Von: Elisa Buhrke

Die Leiche eines jungen Mannes wurde tot aus der Pegnitz (Landkreis Nürnberger Land) geborgen. © IMAGO/imageBROKER/Helmut Meyer zur Capellen

Ein 24-jähriger Mann wurde tot in der Pegnitz aufgefunden. Die genaue Todesursache blieb vorerst unklar und soll durch eine Obduktion geklärt werden.

Lauf an der Pegnitz - Ein erschütternder Vorfall ereignete sich am Montagmorgen (2. Oktober) in der Innenstadt von Lauf an der Pegnitz (Landkreis Nürnberger Land). Eine aufmerksame Anwohnerin entdeckte eine leblose Person im Wasser nahe eines Wehrs und alarmierte umgehend die Polizei, wie das Polizeipräsidium Mittelfranken mitteilt.

Leichenfund in der Pegnitz: Frau entdeckte jungen Mann leblos im Wasser

Die Zeugin meldete ihren Fund gegen 07.15 Uhr über den Polizeinotruf. Sie berichtete von einer reglosen Gestalt, die auf Höhe des Wehrs im Bereich der Samstagstraße im Wasser trieb. Sofort eilten Streifen der örtlichen Polizeiinspektion zum Ort des Geschehens und bestätigten die traurige Entdeckung.

Die Wasserwacht wurde alarmiert und barg den Leichnam mit einem Boot aus dem Wasser. An Land angekommen, übernahm das zuständige Fachkommissariat der Schwabacher Kriminalpolizei die Ermittlungen. Eine sofortige Absuche des Ufers brachte zunächst keine Hinweise auf die mögliche Ursache des Vorfalls.

Ausweis belegt Identität: Mann kam aus dem Landkreis Nürnberger Land

Dank eines bei dem Verstorbenen gefundenen Ausweispapiers konnte die Identität des Mannes geklärt werden. Es handelt sich um einen 24-jährigen Einwohner des Landkreises Nürnberger Land. Die genaue Todesursache des jungen Mannes bleibt vorerst unklar. Eine von der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth angeordnete Obduktion soll im Laufe der Woche Licht ins Dunkel bringen und die Umstände des Vorfalls klären.

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung bearbeitet und vor der Veröffentlichung von der Redakteurin Elisa Buhrke sorgfältig geprüft.

