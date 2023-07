Ersthelfer finden ihn bewusstlos im Graben: Biker verunglückt in Bayern tödlich

Von: Katarina Amtmann

Ein Motorradfahrer ist am Sonntag in Niederbayern tödlich verunglückt. Der 53-Jährige war von der Straße abgekommen und noch an der Unfallstelle gestorben.

Prackenbach - Am 2. Juli 2023 ereignete sich gegen 12.50 Uhr in Bayern ein tragischer Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang. Das Unglück geschah auf der Staatsstraße 2326, zwischen Unterrubendorf und Neurandsberg (Landkreis Regen). Ein Motorradfahrer (53) war aus bisher unbekannter Ursache nach einer Linkskurve alleinbeteiligt von der Fahrbahn abgekommen.

Tödlicher Motorrad-Unfall in Bayern: 53-Jähriger stirbt noch vor Ort

Der Biker wurde bewusstlos im Graben durch Ersthelfer gefunden. Diese leiteten sofort Wiederbelebungsmaßnahmen ein, doch der 53-Jährige starb noch an der Unfallstelle.

Biker stirbt im Landkreis Regen - Polizei sucht nach Zeugen des Unfalls

Am Motorrad entstand ein Sachschaden in Höhe eines mittleren vierstelligen Bereichs. Während der Unfallaufnahme wurde die gesamte Unfallstelle gesperrt und der Verkehr umgeleitet. Die Freiwillige Feuerwehr Moosbach übernahm die Verkehrslenkung. Zusätzlich wurden ein Rettungshubschrauber sowie das Kriseninterventionsteam (KIT) eingesetzt.

Die Polizeiinspektion Viechtach bittet mögliche Zeugen des Unfalls, sich telefonisch unter der Nummer 09942/9404-21 zu melden. (kam)

