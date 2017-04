Erstochene Frau aufgefunden: A3 gesperrt

An der A3 ist es am Sonntagmorgen offenbar zu einem Beziehungsdrama gekommen.

Marktheidenfeld - Bisher lässt sich nur erahnen, welches Drama sich an der A3 abgespielt haben mag: Nach dem Fund von zwei Leichen wurde die Autobahn gesperrt.

Ein schauriges Beziehungsdrama beschäftigt seit diesem Sonntag die Polizei in Unterfranken. Am frühen Morgen bemerkten Autofahrer gegen 7 Uhr einen unfallbeschädigten BMW auf der Haseltalbrücke der A3 zwischen Marktheidenfeld (Lkr. Main-Spessart) und Rohrbrunn.

Der Wagen wies massive Schäden an der Beifahrerseite auf und war offensichtlich in die Mittelschutzbarriere geprallt. Die Verkehrsteilnehmer hielten an und wollten ihre Hilfe anbieten. Als sich die Ersthelfer dem Fahrzeug näherten, stieg der Fahrer aus und sprang unvermittelt vor deren Augen von der Brücke in den Tod.

In dem Wagen fand man auf dem Beifahrersitz die Leiche einer Frau, die nach Informationen des BR Stichverletzungen aufwies. In welcher Verbindung die beiden Personen stehen, wird noch geprüft.

Genauere Angaben machte die Polizei zunächst nicht - sie geht aber von einem Tötungsdelikt aus: „Vermutlich war es ein Beziehungsdrama“, sagte ein Polizeisprecher.

Die A3 Richtung Frankfurt wurde zunächst im Bereich des Tatorts komplett gesperrt. Die Polizei führt umfangreiche Spurensicherungen durch.

lin/mm/dpa