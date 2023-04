Hobby zum Beruf gemacht: Gehörlose Näherin startet durch - Tausende folgen ihr dabei

Von: Katarina Amtmann

Raluca Schrollinger an ihrer Nähmaschine. Mit ihren Produkten ist die 40-Jährige sehr erfolgreich. © Raluca Schrollinger

Raluca Schrollinger näht leidenschaftlich gerne und hat ihr Hobby zum Beruf gemacht. Die 40-Jährige, die seit ihrer Geburt gehörlos ist, hat sogar ein eigenes Label.

Lauterhofen - Raluca Schrollinger ist 40 Jahre alt, seit ihrer Geburt gehörlos und hat sich ein eigenes Label aufgebaut. Sie näht für ihr Leben gern und hat ihr Hobby zum Beruf gemacht, über 25.000 Menschen folgen ihr allein auf ihrem Instagram-Kanal, mit dem sie 2012 angefangen hat.

„Das ist meine Motivation”: Gehörlose Näherein baut sich erfolgreiches Geschäft auf

Mit dem Nähen hat sie schon deutlich früher begonnen. Von 2001 bis 2004 hat Schrollinger eine Ausbildung zur Raumausstatterin gemacht, Nähen war ein Teil davon. „Am Nähen selbst gefällt mir, dass ich kreativ sein kann – das ist meine Motivation”, schreibt sie unserer Redaktion.

Instagram nutze sie dabei „weniger für die barrierefreie Kommunikation, sondern um meine Arbeit zu präsentieren”, so Schrollinger. Bei der Kommunikation mit Gehörlosen gäbe es aber sowieso keine Barrieren. „Wenn mir Hörende manchmal schreiben, verstehe ich es in der Regel. Ich lasse das Geschriebene aber oft auch von Bekannten in Gebärdensprache übersetzen, wenn ich mir nicht sicher bin”, erklärt sie weiter.

Raluca Schrollinger hat über 25.000 Follower auf Instagram: Nähen ist jetzt ihr Hauptjob

Die Zahl der Follower sei ihr nicht wichtig, „sie kamen nach und nach durch Messen oder ‘Weitersagen’”, erklärt sie. Im Vordergrund bei Instagram stehe für sie der Verkauf ihrer Produkte. Mittlerweile hat sie auch schon eine gewisse Bekanntheit in ihrer Gegend erreicht. „Ich wurde schon beim Metzger und im Kindergarten angesprochen”, schreibt sie.

Vor einigen Jahren hat die 40-Jährige, die in Rumänien geboren wurde und mit neun Jahren nach Deutschland kam, auch ein eigenes Label gegründet, weil sie wollte, „dass meine Produkte meinen Namen tragen.” Zunächst hatte ihr Label einen anderen Namen, dann änderte sie ihn zu ionela, da sie sich damit mehr identifiziert hat.

Begonnen hat alles mit Deko, unter anderem Windlichtern und Selbstgebasteltem. Danach kamen Schals aus dünnem Stoff dazu. Mittlerweile arbeitet Schrollinger mit dicken Stoffen und Kunstleder und stellt Taschen, Rucksäcke, Handtaschen, Geldbeutel oder Kalender her. Das Nähen ist inzwischen ihr Hauptberuf.

Eine Stunde am Morgen nimmt sie sich für Büroarbeiten, von 9 bis 14.30 Uhr arbeitet sie dann in ihrer eigenen Werkstatt in Lauterhofen (Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz) an den Produkten. Zwischendurch und vor allem abends steht dann Instagram auf dem Programm.

Raluca Schrollinger näht unter anderem Taschen, Geldbeutel und Rucksäcke. © Raluca Schrollinger

Gehörlose Näherin mit erfolgreichem Geschäft: Sie stellt auch auf Messen aus

Schrollinger verkauft ihre Produkte nicht nur auf Instagram, sondern auch auf speziellen Messen für Gehörlose. „Die sind immer gut besucht”, schreibt die 40-Jährige. Ab und an sei sie zwar auch auf Messen, die von Hörenden veranstaltet werden, ihr Fokus liege aber auf Messen für Gehörlose. „Wenn ich auf Messen von Hörenden bin, habe ich immer jemanden zum dolmetschen dabei. Das ist für mich die einfachste und schnellste Form der Kommunikation.” Generell seien ihre Kunden aber überwiegend Gehörlose.

25.000 Menschen folgen Raluca Schrollinger auf ihrem Instagram-Account. © Raluca Schrollinger

„Es darf gerne so bleiben wie bisher“: Gehörlose Näherin ist zufrieden

Doch wie schafft sie es - bei der großen Konkurrenz - mit ihrem Geschäft so erfolgreich zu sein? „Ich bin einfach in der Welt der Gehörlosen aktiv und dort ist es so, dass Gehörlose vorrangig Gehörlose unterstützen. Ich denke, mich zeichnet aus, dass ich es schon sehr lange mache, sehr zuverlässig bin und qualitativ hochwertige Produkte verkaufe”, vermutet sie.



Große Pläne oder Ziele mit Blick auf das Nähen hat die 40-Jährige nicht. „Es darf gerne so bleiben wie bisher. Ich bin sehr zufrieden.“ (kam)

