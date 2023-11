„Es ist unerträglich“: Uni-Mensa in Würzburg trotz Sanierung seit fünf Jahren geschlossen

Von: Anna Liebelt

Die Uni-Mensa in Würzburg sorgt schon lange für Frust bei Studierenden. Seit fünf Jahren wird die Kantine am Hubland bereits saniert. Nun ist der Bau endlich fertiggestellt – die Mensa bleibt aber dennoch zu.

Würzburg – Mitten auf dem Campus steht die große Mensa der Julius-Maximilians-Universität in Würzburg. Für jedermann ist die Kantine am Hubland gut zu erreichen. Auch architektonisch ist der rechteckige, komplett verglaste, Komplex ein absolutes Highlight. Doch mit dem schicken Bau gibt es ein echtes Problem: Obwohl das Gebäude frisch saniert ist, bleibt die Mensa für Studierende geschlossen. Und das, seit knapp fünfeinhalb Jahren.

Mensa der Universität Würzburg seit fünf Jahren geschlossen: Wasserschaden sorgt für Verzögerungen

Anfang 2018 entscheidet das staatliche Bauamt Würzburg laut Informationen des ZDF, die Mensa in der Mitte des Campus zu schließen. Der Grund: Das Gebäude muss dringend saniert werden. Seitdem bekommt der Freistaat seine Baustelle auf dem Unigelände allerdings nicht mehr in den Griff. Immer wieder gibt es Ärger bei der Sanierung.

Laut dem ersten Plan des Baumamts Würzburg sollten die Arbeiten bereits im Frühjahr 2021 abgeschlossen sein. Doch ein fataler Wasserschaden grätscht dem Eröffnungstermin dazwischen. Die Wassermassen zerstören bereits fertiggestellte Bauteile und machen die Mensa zu einer Dauerbaustelle. Ab dann muss das staatliche Bauamt Würzburg nach eigenen Angaben immer wieder via Pressemitteilung die anberaumten Eröffnungstermine verschieben. Erst heißt es Frühjahr 2022, dann Spätsommer 2023.

Trotz Sanierung bleibt die Türen der Mensa in Würzburg zu – für Studierende „unerträglich“

Doch auch der letzte Anlauf im Herbst diesen Jahres konnte nicht eingehalten werden. Wieder kommt dem Eröffnungstermin etwas dazwischen. Wie das Bauamt Würzburg mitteilt, treten beim Probebetrieb im Herbst plötzlich „Störungen an den raumlufttechnischen Anlagen“ auf. Bedeutet mit anderen Worten: Die Lüftung funktioniert nicht richtig.

Ich finde es für uns Studierende unerträglich

Für die rund 28.000 Studenten der Universität Würzburg heißt das erst einmal, weiterhin die überfüllten kleineren Kantinen auf dem Gelände besuchen zu müssen. Dabei machen sich die ständigen Verzögerungen aber mittlerweile im Stimmungsbild der Studierenden bemerkbar: „Ich war in den ganzen fünf Jahren, die ich hier schon studiere, noch nicht einmal in der großen Mensa. Und ich finde es für uns Studierende unerträglich“, beklagt etwa Niklas Fischer in einem Interview mit dem ZDF.

Kostenexplosion bei Mensa-Sanierung: Studenten machen ihrem Ärger über Social Media Luft

Obendrein steigen laut staatlichen Bauamt Würzburg die Kosten für die Sanierung auf mittlerweile 61 Millionen Euro. „Es ist ein Trauerspiel. Würzburg ist jetzt sowieso nicht die günstigste Stadt. Da kann es doch nicht sein, dass dafür 61 Millionen Euro verschwendet werden, die dann anderweitig fehlen“, macht eine Studentin ihrem Ärger über die Social-Media-Plattform Instagram Luft.

Das zuständige Bauamt in Würzburg versucht unterdessen erst gar nicht, das Sanierungsdesaster an der Julius-Maximilians-Universität schönzureden. In einer schriftlichen Stellungnahme heißt es: „Uns ist die unbefriedigende Situation für Studierende und Mitarbeiter der Universität sehr bewusst. Wir arbeiten mit Hochdruck an einer Inbetriebnahme der Mensa und bitten um Verständnis für weitere Verzögerung.“

Nach Sanierungsdebakel der Uni-Mensa in Würzburg steht nächster Eröffnungstermin fest

Für die meisten Studierenden ist das jedoch nur wenig Trost. „Hier gibt es auch nicht so viele Alternativen, wo man essen gehen könnte. Deswegen finde ich schon, dass die Mensa langsam einmal fertig werden müsste“, bemängelt Studentin Lena Kamm beim ZDF. Andere nehmen die ständigen Verzögerungen mittlerweile mit Humor: „Ach, halb so wild. Man kommt sowieso nicht hin, weil der ÖPNV komplett überfüllt ist“, schreibt ein Nutzer auf Instagram.

Bis sich die ersten Studierenden in der Mensa am Hubland eine Mahlzeit holen können, dauert es wohl noch ein wenig. Nach neuster Planung des Bauamts Würzburg soll dem Gebäude bereits Anfang 2024 wieder Leben eingehaucht werden – es sei denn, es kommt nicht wieder ein Problem dazwischen.

