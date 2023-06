„Es stinkt bis zum Himmel“: Fahrgäste beschweren sich über Nürnberger Hauptbahnhof

„Man schämt sich für sein Nürnberg“

+ © Zink/Arnulf Hettrich/Imago/Merkur.de-Collage Fahrgäste beschweren sich über fehlende Sauberkeit am Nürnberger Hauptbahnhof. © Zink/Arnulf Hettrich/Imago/Merkur.de-Collage

Der Hauptbahnhof Nürnberg ist für viele Fahrgäste ein Dorn im Auge. Genau genommen die Sauberkeit. IPPEN.MEDIA hat deshalb bei der DB und VAG nachgefragt.

Nürnberg - Bahnhöfe sind vielerorts ein Brennpunkt. Neben Drogenumschlagplätzen gelten die Bahnhöfe Deutschlands auch als Hotspot für Gewaltdelikte. Auf Platz eins liegt Hamburg, danach folgen Hannover und Nürnberg auf dem dritten Rang. Doch nicht nur bei den Gewalttaten ist der Nürnberger Bahnhof ganz oben mit dabei, sondern auch in Sachen Verschmutzung. Zumindest laut den Fahrgästen, die ihrem Unmut auf Google freien Lauf lassen.

So schreibt eine Userin beispielsweise: „Man schämt sich für sein Nürnberg. Es stinkt bis zum Himmel rauf nach Urin. Von der U-Bahn bis zur S-Bahn muss man entweder die Luft anhalten oder erbrechen. Mensch, bekommt das doch endlich im Griff. Es widert einen nur so an. Man kann es nicht in Worten fassen, wie fassungslos ich und viele sind.“

Hauptbahnhof Nürnberg nicht sauber? Userin beschwert sich über Urinlachen

Den Grund für den Uringeruch meint eine weitere Userin zu kennen: „Es kann doch nicht sein, dass es am ganzen Hauptbahnhof zwei Toiletten gibt, die dann auch noch Nachts geschlossen haben! Da braucht man sich nicht wundern, wenn überall Urinlachen zu finden sind. Ein Toilettengang ist ein Grundbedürfnis, egal ob Geschäftsmann oder Obdachloser!“ Ein anderer User muss täglich zum Hauptbahnhof. Er schreibt: „Der Bahnhof schafft es immer, einem den Tag schon am Morgen zu versauen.“

Doch was ist wirklich mit dem Hauptbahnhof gemeint? Nur das Bahnhofsgebäude beziehungsweise die Verkehrsstation oder denken die Menschen an das komplette Areal samt U- und S-Bahnen und Königstorpassage? Das sieht zumindest die Deutsche Bahn als Erklärung.

Hauptbahnhof Nürnberg: Unterschiedliche Zuständigkeiten für die Reinigung

Nach einer Anfrage von IPPEN.MEDIA erklärte eine Pressesprecherin: „Vorweg gestellt sei, dass mit der Bezeichnung Nürnberger Hauptbahnhof von der Öffentlichkeit nicht allein das Bahnhofsgebäude/Verkehrsstation betrachtet wird, sondern vor allem auch die ‚problematischen‘ Schnittstellen zur Königstorpassage und dem Bahnhofsvorplatz.“ Für die Königstorpassage sei die VAG beziehungsweise Stadtreklame verantwortlich, für den Bahnhofsvorplatz die Stadt Nürnberg.

„Gerade die Problemstellen, Treppenzugang vom Vorplatz in die Königstor-Passage, die Königstor-Passage selbst sowie die Randbereiche um das EG, werden regelmäßig als WC missbraucht und stellen uns sowie die Stadt/VAG vor Herausforderungen.“ Toiletten gibt es zwar, allerdings sind sie nicht kostenfrei benutzbar. Die Problemstellen sind den Verantwortlichen also bekannt, weshalb sich laut der Pressesprecherin alle drei Parteien ‒ Stadt, VAG und DB ‒ bereits im Austausch zu möglichen Lösungsansätzen befinden.

DB bekommt auch positive Rückmeldung: „Eine gute Reinigungsqualität“

Was das Bahnhofsgebäude angeht, das in der Zuständigkeit der DB liegt, hätte die Bahn laut der Pressesprecherin aber nicht nur negative Rückmeldungen bekommen, sondern auch positive. Er weise „eine gute Reinigungsqualität“ auf.

Für die Reinigung der U-Bahn-Station ist hingegen die VAG zuständig. Auf Nachfrage von IPPEN.MEDIA erklärt eine Pressesprecherin, dass sich die Verkehrs-Aktiengesellschaft hier einer Reinigungsfirma bedient. „Der Verantwortungsbereich geht bis zu den Gitterrosten an den Ausgängen, meist Treppenanlagen, der U-Bahn“, sagt sie.

VAG ist bei Verschmutzungen auf Fahrgäste angewiesen

Im Falle von Verschmutzungen und Vermüllung sei die VAG auf Fahrgäste und Kollegen angewiesen. Die Reisenden müssten etwa über das Kundentelefon auf Verschmutzungen aufmerksam machen. „Keine Chance haben wir allerdings, wenn Fahrgäste oder andere Menschen, die an Bahnhöfen und Haltestellen vorbeikommen, ihren Müll hinterlassen oder gar ihr Geschäft verrichten. Wir reinigen, sobald wir Kenntnis davon haben. Die Reinigungsteams sind in solchen Fällen abrufbar“, heißt es weiter. „Für die VAG steht das Thema Reinigung weit oben, weil wir unseren Kund*innen saubere Fahrzeuge und Anlagen bieten wollen.“

Somit lässt sich also nur abwarten, ob die Stadt, VAG und die Deutsche Bahn gemeinsam eine Lösung finden, um dem „bis zum Himmel stinkenden“ Bahnhof etwas entgegenzusetzen. (ly)

