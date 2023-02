Es wird wieder kalt in Bayern – Winter bis Mitte März nicht ausgeschlossen

Von: Christian Einfeldt

Teilen

Laut Wetter-Experte Dominik Jung wird es in Bayern wieder kalt: Der Winter kehrt nochmals in den Süden Deutschlands zurück – und könnte sogar noch etwas bleiben.

München – Über Fasching freuten sich noch viele Menschen in Bayern über frühlingshaftes Wetter. Zum Aschermittwoch kam dann aber der Wetterumschwung, der die milden Temperaturen weggefegt hat und zum Wochenende Winter-Wetter mitbringt.

(Unser München-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Isar-Metropole. Melden Sie sich hier an.)

Winter-Rückkehr in Bayern: Eine Kaltfront sorgt wieder für Minusgrade und Schneeregen

Der Winter kehrt also zurück in den Freistaat. Das zeigt sich durch fallende Temperaturen auf der einen, aber auch durch Schneeregen und Graupelschauer auf der anderen Seite.

Minusgrade und Schnee: Laut Wetter-Experte Dominik Jung könnte es in Bayern bis Mitte März winterlich bleiben. (Symbolbild) © Wolfgang Maria Weber/Imago

Wetter in Bayern: „Normalität für die aktuelle Jahreszeit“ – Umschwung laut Experte bis März möglich

Auch in der Nacht zum Sonntag soll sich das Wetter in Bayern nicht grundlegend ändern. Laut einer Mitteilung des Deutschen Wetterdienstes (DWD) kommt es vor allem in den Hochlagen der Alpen sowie in Regionen des Bayerwaldes zu Schneefällen, begleitet von einem „stürmischen West- bis Nordwestwind“, wie es in der entsprechenden Meldung heißt.

Doch wie sieht es danach aus? Droht der Märzwinter oder ist der erneute Wintereinbruch doch nur von kurzer Dauer? Zunächst würde es laut Dominik Jung aktuell „lediglich in Richtung Normalität für die aktuelle Jahreszeit“ gehen. Mitte, Ende Februar sei das Wetter eben eher nasskalt, als, dass wie zuletzt Temperaturen um die 20 Grad gemessen werden.

Und so könnte das Wetter laut Jung auch die kommenden Wochen erst einmal so bleiben. Der Experte bezieht sich dabei auf ein US-amerikanisches Modell, das Bayern noch bis Mitte März winterliches Wetter voraussagt. Andere Prognosen deuten hingegen darauf hin, dass es bereits ab dem 8. März wieder wärmer werden könnte. Zwischenzeitlich hätten Experten sogar davon gesprochen, dass im März ein verfrühter Sommer einsetzen könnte – was letzten Endes einmal mehr folgende These belegt: Wetterprognosen über einen längeren Zeitraum sind immer mit Vorsicht zu genießen – und in Bayern muss jetzt erst einmal wieder die Winterjacke aus dem Schrank geholt werden.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus München und der Region finden Sie auf tz.de/muenchen.