Eskalation auf der Straße: Mann bremst Frau aus – und bedroht sie mit geladener Schusswaffe

Von: Felix Herz

Mit einer geladenen Waffe hat ein Mann eine Autofahrerin bedroht, nachdem er sie zuvor auf der Straße ausgebremst hatte. (Symbolbild) © Panthermedia / IMAGO

Im Ostallgäu soll ein Mann eine Autofahrerin zunächst ausgebremst und dann mit einer Schusswaffe bedroht haben. Später konnte er gefasst werden.

Westendorf – Im Ostallgäu soll ein Fahrer eine nachkommende Autofahrerin mit einer Waffe bedroht haben. Dies geschah, nachdem er sie zuerst ausgebremst hatte. Dank der Geistesgegenwart der 31-Jährigen, die sich das Kennzeichen des Angreifers merkte, konnte die Polizei rasch einen Verdächtigen ausfindig machen. Das gab die Polizei am Donnerstag, 2. November, in einer Pressemitteilung bekannt.

Heikler Zwischenfall in Bayern: Mann bremst Frau aus und bedroht sie mit Schusswaffe

Die betroffene Frau war am Mittwochabend, 1. November, in Westendorf unterwegs. Plötzlich wurde sie von dem Auto vor ihr ausgebremst und der Fahrer stieg aus. Mit einer Waffe in der Hand bedrohte er die Frau. Er entfernte sich jedoch, als sie ihre Hände vom Lenkrad nahm und ihren Wagen zurückrollen ließ.

Der mutmaßliche Angreifer wurde von der Polizei vor seiner Wohnung aufgegriffen. Er hatte die geladene Waffe noch bei sich. Bei der Durchsuchung des Verdächtigen entdeckten die Beamten Munition sowie weitere Schuss-, Stich- und Schlagwaffen. Die Polizei hat nun Ermittlungen wegen Bedrohung und Verstoß gegen das Waffengesetz eingeleitet. (fhz)

