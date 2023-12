Hungriger Mann bestellt Gurkensalat und kann diesen Anblick für diesen Preis nicht glauben

Von: Armin T. Linder

Drucken Teilen

Sein Gurkensalat brachte einen Mann aus Bayern dazu, eine öffentliche Beschwerde zu verfassen. Anders als das Essen fiel diese ziemlich gepfeffert aus.

Volkach - Die deutsche Sprache kennt einen schönen Begriff für etwas, das den meisten Menschen wichtig ist: Preis-Leistungs-Verhältnis. Das gilt beim Einkauf oder eben auch beim Restaurant-Besuch. Wenn man wenig bezahlt, erwartet man nicht allzu viel. Wer sich hingegen einen Besuch im Luxus-Restaurant gönnt, möchte danach satt mit kugelrundem Bauch rausgehen, sich diesen reiben und glücklich noch tagelang vom Genuss schwärmen, dann war es auch den hohen Preis wert.

Ein seiner Ansicht nach sehr missglücktes Preis-Leistungs-Verhältnis brachte nun einen in Volkach (Bayern) wohnhaften Mann dazu, ein öffentliches Ärger-Posting bei Facebook zu verfassen. Schuld ist ein Gurkensalat! Oder besser gesagt der Lieferdienst, bei dem er diesen bestellt hat. Seine Angaben sind zwar nicht bestätigt, es deutet aber auch nichts auf einen Fake hin.

Bayern: Gurkensalat für 5,50 Euro sorgt für Beschwerde

„Wenn man mal in Volkach Essen vom Lieferservice bestellt“, leitet er seinen Beitrag ein. „Gurkensalat für 5,50 Euro war auch einfach nur eine Gurke in Scheiben, eine kleine Dose Dressing dazu. Wareneinsatz nicht mal 1 Euro.“ Er versteht die Welt nicht: „Wie kann man als Gastronom sowas ausliefern? Keine Gewürze, keine Liebe, kein Geschmack, für mich einfach nur Job verfehlt und Abzocke.“

Nun kann man von so einem Gericht eher keine Wunderdinge erwarten. „Omas Gurkensalat“ enthält aber nur drei Zutaten und ist trotzdem superlecker. Lieblos wirkt die Schnibbel-Gurke auf dem Kunststoff-Teller für 5,50 Euro allemal. Deswegen kassiert der unglückliche Kunde auch reihenweise Emojis, davon einige staunend oder lachend.

„Frech, einfach frech“: Mancher schüttelt den Kopf über den Gurkensalat

Mehrere schließen sich in den Kommentaren seinem Ärger an: „Frech, einfach frech“, schreibt eine Nutzerin. Ein anderer wählt den selben Begriff: „Das ist schon mehr als frech! Bestimmt Gefahrenzulage beim Aufschneiden der Gurke berechnet!“. Außerdem heißt es: „Also appetitlich sieht er nicht gerade aus. Für 5,50 Euro würde ich etwas anderes erwarten!!“ Ein weiterer User meint: „Das ist ja noch günstig, bestell mal einen normalen Salat beim Italiener. Wareneinsatz nicht mal 1 Euro, aber kostet 18,50 Euro im Laden. Salate sind in der Gastro der größte Scam ever.“

Mehrere User nehmen den Gurkensalat-Anblick mit Humor – sie selbst mussten ja nicht dafür bezahlen. „Hast du Gurkensalat bestellt oder liebevoll abgeschmeckten Gewürzgurkensalat?“, will einer wissen. Und ein Beobachter rät: „Mach einfach etwas Glitzer drüber, und die Welt schaut gleich viel schöner aus.“ Preis-Ärger gab es auch bei einem Supermarkt-Kunden – er war nacheinander bei Edeka und Aldi und kürte danach die „Abzocke des Tages“. (lin)