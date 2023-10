Dank jahrelangem Ritual: Oberbayer knackt gleich zwei Jackpots und gewinnt elf Millionen Euro

Über elf Millionen Euro Gewinn. Darüber kann sich ein Unternehmer aus Oberbayern freuen. Im Lotto 6aus49 räumte er gleich zweimal ab. Sein Weg zum Erfolg: ein jahrelanges Ritual.

München - Wie die Staatliche Lotterie- und Spielbankverwaltung mitteilt, hat ein Mann aus Oberbayern im Lotto 6aus49 bei der gestrigen Mittwochsziehung (11. Oktober) gleich zwei Jackpots geknackt – und das mit einem Gesamteinsatz von 12,90 Euro, 1,20 Euro pro Kästchen.

Mann aus Oberbayern knackt zweimal hinteinander den Jackpot

Als bundesweit einziger Lotto-Spieler hatte der Unternehmer in der höchsten Gewinnklasse (Sechs Richtige plus Superzahl) alle Zahlen richtig und gewann allein dabei rund sechs Millionen Euro. Weitere fünf Millionen Euro sicherte er sich in der Gewinnklasse zwei (Sechs Richtige ohne Superzahl) – weil er auch da der bundesweit einzige Glückspilz war. Laut Teilnahmebedingungen wird in diesem Fall die Gewinnsumme der zweiten Gewinnklasse der ersten Gewinnklasse zugeschlagen. Damit wächst der Kontostand des Oberbayer um genau 11.778.088,80 Euro.

Lotto-Gewinner: Ein festes Ritual führte zum Erfolg

„Das ist Wahnsinn“, teilte der 48-jährige Familienvater sein Glück gegenüber der Lotterie- und Spielbankverwaltung mit. Was er mit dem Geld nun vorhabe? Der frisch gebackene Multimillionär hat darauf eine bodenständige Antwort: „Als Unternehmer hat man immer Schulden zu tilgen und Löcher zu stopfen.“ Persönliche Wünsche stehen da hinten an. Die Erfüllung dieser habe noch Zeit.

Seit vielen Jahren spiele er schon Lotto: Mit nur einem ausgefüllten Tippfeld und den Zahlen 3, 16, 25, 30, 31 und 42 und der Superzahl 3 nimmt er jede Woche mittwochs und samstags am Lotto 6aus49 teil. Mit seinem abgegebenen Spielauftrag auf lotto-bayern.de nimmt er noch bis zum 4. November an den Mittwochs- und Samstagsziehungen teil. Ob er nochmal vom Glück getroffen wird? Wer weiß – alle guten Dinge sind bekanntlich drei.

