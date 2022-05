Zwei Eurofighter-Kampfjets in Nürnberger gelandet – Flughafen-Sprecher erklärt Grund

Von: Katarina Amtmann

Teilen

Zwei Eurofighter-Kampfjets sind in Nürnberg gelandet (Archivbild) © Bernd Wüstneck/dpa/dpa-Bildfunk

Zwei Eurofighter-Kampfjets sind am Dienstag am Flughafen Nürnberg gelandet. Das kommt nicht alle Tage vor, hat aber einen wichtigen Grund.

Nürnberg – Am Dienstag (11. Mai) sind zwei Kampfjets der deutschen Luftwaffe am Flughafen Nürnberg gelandet – ein eher seltenes Schauspiel, das aber einen besonderen Grund hat, wie nordbayern.de berichtet.

Eurofighter-Kampfjets landen am Flughafen Nürnberg – Sprecher erklärt Grund

Demnach landeten die Eurofighter gegen 11 Uhr am Albrecht-Dürer-Flughafen. „Der Hintergrund ist, dass wir Ausweichflughafen für Neuburg an der Donau sind“, klärte Christian Albrecht, Sprecher des Flughafens, gegenüber nordbayern.de auf. Dort sei die sogenannte Alarmrotte stationiert. „Falls es dort etwa wegen schlechten Wetters zu Problemen käme, würden die Jets hier landen.“

Drei Wanderfalken-Küken sind vor kurzem am Nürnberger Flughafen geschlüpft. Die Flughafenfeuerwehr kümmerte sich um sie.

Für genau diesen Fall wurde nun in Nürnberg trainiert. „Tatsächlich hat unsere Feuerwehr am Flughafen nicht die Möglichkeit, regelmäßig mit dem Eurofighter zu üben“, so Albrecht gegenüber dem Portal. Im Ernstfall müsse aber jeder Handgriff sitzen, weshalb es jetzt eine Einweisung der Luftwaffe gab. Den Nürnberger Einsatzkräften wurde dabei erklärt, wie sie zum Beispiel die Luke öffnen können oder die Leiter sicher an die möglicherweise bewaffneten Kampfjets heranfahren können.

Übrigens: Unser Nürnberg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Mittelfranken und der Franken-Metropole. Melden Sie sich hier an.

Neuburg an der Donau: 60 Jahre Taktisches Luftwaffengeschwader 74

Im März kreisten bereits Langstreckenbomber über der Oberpfalz. Ein Air-Force-Sprecher hat sich damals dazu geäußert.

Kampfjets landen am Nürnberger Flughafen – Eurofighter-Training für Rettungskräfte

Solche Trainings würden regelmäßig stattfinden. „Beispielsweise für den Fall, dass ein Pilot oder eine Pilotin evakuiert werden muss“, so Albrecht gegenüber nordbayern.de. „Im Luftverkehr durchdenkt man jedes Szenario“, deshalb werde für jeden Flug vorab ein Ausweichflughafen definiert. (kam)

Es war ein Highlight für Flugzeugbeobachter: Ein Frachtflugzeug vom Typ Antonow An-124 landete in Nürnberg.