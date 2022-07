Lotto-Spieler räumt ab: Oberpfälzer gewinnt knapp drei Millionen Euro im Eurojackpot

Von: Nadja Pohr

Ein Lotto-Spieler aus der Oberpfalz landete bei der Ziehung des Eurojackpots am Freitag einen Treffer. Er gewann in der 2. Gewinnklasse knapp drei Millionen Euro.

Regensburg - Mit 120 Millionen Euro lag der Eurojackpot bei einer neuen Rekord-Summe. Bei der Ziehung am Freitag (22. Juli) fand der stolze Betrag tatsächlich eine neue Besitzerin. Eine Frau aus Dänemark knackte den Jackpot mit den richtigen Gewinnzahlen 1 - 11 - 17 - 19 - 33 sowie die Eurozahlen 3 - 7. Aber auch in Deutschland gab es Grund zum Jubeln: In der Oberpfalz wurde ebenfalls ein Millionentreffer gelandet.

Glückspilz in Bayern: Knapp drei Millionen Euro gehen an Oberpfälzer

Bei der Ziehung des Eurojackpots sahnte auch ein Oberpfälzer ordentlich ab und gewann genau 2.985.189,10 Euro. Er tippte bis auf die Eurozahl 3 alle Gewinnzahlen und sicherte sich so den Betrag in der 2. Gewinnklasse. Der frisch gebackene Multimillionär habe seinen Spielauftrag für die Ziehung am 22. Juli über die Internetseite von Lotto Bayern aufgegeben. Sein Spieleinsatz lag bei 20,50 Euro.

Zum zehnjährigen Bestehen der europäischen Lotterie hatten die 18 Teilnehmerländer Ende März die Jackpot-Obergrenze von 90 auf 120 Millionen Euro angehoben. Zusätzlich wurde neben Freitag als zweiter Ziehungstag der Dienstag eingeführt. In diesem Zuge wurde auch die Ausschüttung in allen Gewinnklassen erhöht und dadurch höhere theoretische Gewinnquoten erreicht.

Eurojackpot nun wieder bei zehn Millionen Euro

Nachdem die Rekord-Summe geknackt wurde, liegt der Eurojackpot am Dienstag (26. Juli) nun wieder bei zehn Millionen Euro. Die Ziehung findet wie üblich ab 20 Uhr in Helsinki statt. Annahmeschluss für die Spielscheine auf Papier ist dienstags und freitags um 19 Uhr und online um 18.45 Uhr. (nap)

Glücksspiel kann süchtig machen. Wer betroffen ist, findet Hilfe bei der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BzgA).

