Eintracht-Fans fliegen von Nürnberg zum EL-Halbfinale nach London - Ryanair sei Dank

Von: Nikolas Pelke

Teilen

Kein Weg zu weit: Eintracht-Fan Peter aus Frankfurt fliegt vom Nürnberger Flughafen zum Halbfinale seiner Mannschaft nach London. © Nikolas Pelke

Sogar vom Nürnberger Flughafen sind Fans von Eintracht Frankfurt am Donnerstag zum Euro-League-Spiel nach London geflogen. Und das nicht ohne Grund.

Nürnberg - Für die Fans der Frankfurter Eintracht ist offensichtlich kein Weg zu weit. „Ich habe mich heute früh schon um 4.30 Uhr auf den Weg von Frankfurt nach Nürnberg gemacht“, erzählt Eintracht-Fan Peter am Donnerstagmorgen kurz vor dem Abflug der Ryanair-Maschine vom Albrecht-Dürer-Airport zum entscheidenden Spitzenspiel nach London. „Ich habe schon auf der Tribüne in Barcelona verzweifelt nach Flügen gesucht“, erinnert sich der leidenschaftliche Eintracht-Anhänger, der selbstverständlich nicht ohne seinen schwarz-weißen Fan-Schal zum entscheidenden Spiel nach London reist.

Erst kürzlich ist in Nürnberg am Albrecht-Dürer-Airport die neue Ryanair-Basis eröffnet worden. © Jan Beinßen

Europa-League-Halbfinale in London: Preise für Flugtickets sind rund um das Spiel gestiegen

Rund um Frankfurt seien einfach keine günstigen Tickets mehr zu haben gewesen. „Auch in Köln oder Karlsruhe habe ich keine Flüge mehr bekommen. Deswegen bin ich jetzt einfach nach Nürnberg gefahren, um auch gegen West Ham vor Ort dabei sein zu können“, sagt Peter, während sich im Hintergrund eine Gruppe fränkischer Eintracht-Fans auf den Weg zum Gate macht.

(Übrigens: Unser Nürnberg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Mittelfranken und der Franken-Metropole. Melden Sie sich hier an.)

Tatsächlich sind die Preise für Flüge nach London rund um das wichtige Halbfinal-Hinspiel der Frankfurter Mannschaft im Europapokal am Donnerstagabend in der englischen Hauptstadt zuletzt spürbar gestiegen. Hintergrund ist offensichtlich der Abzug der irischen Billigairline von dem in Turbulenzen geratenen Flughafen Frankfurt-Hahn im Hunsrück. Diese Entwicklung bestätigt auch Christian Albrecht, der Sprecher des Nürnberger Albrecht-Dürer-Airports. „Der Flieger am Donnerstag von Nürnberg nach London ist restlos ausgebucht.“ Daher seien auch die Ticketpreise nachfragebedingt gestiegen. Teilweise seien 300 Euro pro Flug bezahlt worden.

Europa-League-Halbfinale: Eintracht-Fan reist ohne Stadion-Ticket nach London

Das Geld für den Eintritt zum Spiel kann sich Peter jedenfalls sparen. „Ich habe leider kein Ticket für das Stadion mehr bekommen. Aber das ist nicht so schlimm. Ich werde mir das Match mit anderen Eintracht-Fans einfach gemeinsam in einem Londoner Pub anschauen“, freut sich Peter, der den erhofften Sieg auf keinen Fall aus der Ferne verfolgen, sondern hautnah dabei sein will. „Ich freue mich schon auf das Spiel. Aber jetzt muss ich los“, sagt Peter und verschwindet in der wartenden Ryanair-Maschine auf dem Nürnberger Rollfeld. Am Samstag will der sympathische Eintracht-Fan mit einem Auswärtssieg im Gepäck übrigens wieder in der Frankenmetropole Nürnberg landen.