„Sehr stolz“: Team Regensburg feiert Triumph bei European Championships in München

Von: Katarina Amtmann

Teilen

Team Deutschland freut sich über Platz 1 beim Marathon der Frauen - auch Miriam Dattke (stehend, zweite von rechts). © IMAGO / Sven Simon

Die European Championships in München sind Geschichte: Erfolgreich war das Leichtathletik-Event auch für drei Sportler aus Regensburg.

Regensburg - Die European Championships 2022 waren für Deutschland ein voller Erfolg - das gilt auch für „Team Regensburg“.

Drei Regensburger bei den European Championships in München

Mit einer Gold- und einer Silbermedaille und guten Platzierungen vertraten drei Sportlerinnen und Sportler des „Team Regensburg“ die Stadt bei den Leichtathletik-Europameisterschaften in Bayerns Landeshauptstadt.

Team Regensburg bei den European Championships in München Miriam Dattke Simon Boch Mona Mayer (alle von der LG Telis Finanz)

Übrigens: Unser brandneuer Regensburg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Weltkulturerbe-Stadt und der Oberpfalz. Melden Sie sich hier an.

Team Regensburg bei der Leichtathletik-EM: „Wir sind sehr stolz“

Die drei Sportler überzeugten mit ihrer läuferischen Leistung und machten allerbeste Werbung für Regensburg, so die Stadt in einer Pressemitteilung vom Dienstag, 23. August.

Bürgermeisterin Dr. Astrid Freudenstein sagte zu den Erfolgen: „Wir sind sehr stolz auf unsere Teammitglieder. Wir wissen natürlich, dass unsere kleine finanzielle Unterstützung nicht alleine für den Erfolg verantwortlich ist, aber wir wollen damit unsere Wertschätzung für den großen Einsatz der Sportler zeigen. Sie sind das Aushängeschild für den Sport in Regensburg und machen unsere schöne Stadt damit noch ein wenig bekannter.“

Team Regensburg besteht aus bis zu 30 erfolgreichen Sportlerinnen und Sportler, die von der Stadt eine Förderung für ihren Sport erhalten. Ziel ist, regionale sogenannte „Lokal-Heroes“ zu unterstützen, damit sie sich stärker auf ihren Sport konzentrieren können, um dadurch zukünftig überregional oder international wettkampftauglich zu werden.

European Championships: DLV-Frauen holen Team-Gold beim Marathon

Frenetischer Jubel, ausverkaufte Zuschauerränge am Königsplatz, volle Straßen beim Marathon und Radrennen, Besucherströme im Olympiapark: Die European Championships waren uns ein Fest!

Regensburgerin gewinnt mit Damen-Marathon-Mannschaft Gold bei den European Championships

Miriam Dattke, die im Damenmarathon zwar knapp im Fotofinish die Bronzemedaille verpasste, legte mit ihrer Zeit von zwei Stunden 28 Minuten aber den Grundstock für den Gewinn der Goldmedaille der Damen-Marathon-Mannschaft, so die Stadt Regensburg begeistert. „Ein Riesenerfolg für die junge Sportlerin, die in München erst ihren zweiten Marathon absolvierte.“

Mona Mayer war dann in der 4x400 Meter Staffel am Start. Mit ihrer Leistung hatte sie großen Anteil am „hervorragenden fünften Platz im Finale“, resümiert die Stadt.

Das dritte Teammitglied, das die Stadt Regensburg bei diesem internationalen Event repräsentierte, war Simon Boch. Der erst 2021 zum Marathon gewechselte Langstreckenläufer war mit seiner Zeit von zwei Stunden 21 Minuten und Platz 50 zwar nicht zufrieden, gewann mit der Mannschaft aber die Silbermedaille. (kam)

Alle News und Geschichten aus Bayern sind nun auch auf unserer brandneuen Facebook-Seite Merkur Bayern zu finden.