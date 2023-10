Miese Luftqualität: Stadt in Bayern hat einen der schlechtesten Werte in ganz Deutschland

Von: Leyla Yildiz

Teilen

Nürnberg hat auf komplett Bayern gesehen die schlechteste Luftqualität. Das ergeben Daten der Europäischen Agentur für Umwelt.

Nürnberg - Wie schlecht ist die Luft in Bayern wirklich? Diese Frage beantworten Daten der Europäischen Agentur für Umwelt der letzten zwei Jahre. Der Hintergrund für die Erhebung der Datensätze ist, dass es Städte gibt, in denen die Luftverschmutzung für ein Gesundheitsrisiko sorgen kann. In Bayern hat die Frankenmetropole Nürnberg die größte Feinstaubbelastung und liegt damit auf dem letzten Platz.

(Alle News und Geschichten aus dem Freistaat sind auch auf unserer Facebook-Seite Merkur Bayern zu finden.)

Den Daten nach hat die Stadt eine moderaten Belastung der Luft - das entspricht einer Feinstaubbelastung von 11,9 Mikrogramm pro Kubikmeter. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat in einer Guideline 2021 hingegen empfohlen, dass eine maximales Level von fünf Mikrogramm pro Kubikmeter notwendig ist, um die Gesundheit der Menschen zu wahren.

Nürnberg hat die schlechteste Luft in Bayern. © Katrin May/Imago

Feinstaubbelastung in Bayern: Nürnberg schneidet am schlechtesten ab

Die Daten von zwei Jahren werden in insgesamt fünf Stufen kategorisiert: Gut (bis 5 μg/m3), fair (5 bis 10 μg/m3), moderat (10 bis 15 μg/m3), schlecht (15 bis 25 μg/m3) und sehr schlecht (ab 25 μg/m3). Die Frankenmetrople liegt mit seinem Wert von 11,9 Mikrogramm pro Kubikmeter somit bei einer moderaten Luftbelastung. Ebenfalls in diesem Feld in Bayern befindet sich Passau mit einer Belastung von 11,4 Mikrogramm pro Kubikmeter.

Stadt Feinstaubbelastung in Mikrogramm pro Kubikmeter Kempten 8,1 München 8,1 Würzburg 8,5 Aschaffenburg 8,9 Augsburg 9,0 Passau 11,4 Nürnberg 11,9

Kempten, München, Würzburg, Aschaffenburg und Augsburg haben es hingegen auf vordere Plätze geschafft. Sie alle haben einen fairen Wert. Die sauberste Stadt gemessen an der Feinstaubbelastung in Deutschlands ist übrigens Kiel, europaweit gesehen Faro in Portugal. Am schlechtesten sind deutschlandweit nur noch Berlin und Gelsenkirchen.(ly)

Urlauber aufgepasst: 5 abwechslungsreiche Wochenendtrips in Bayern Fotostrecke ansehen

Mehr News finden Sie in unserer brandneuen Merkur.de-App, jetzt im verbesserten Design mit mehr Personalisierungs-Funktionen. Direkt zum Download, mehr Informationen gibt es hier. Sie nutzen begeistert WhatsApp? Auch dort hält Sie Merkur.de ab sofort über einen neuen Whatsapp-Kanal auf dem Laufenden. Hier geht‘s direkt zum Kanal.