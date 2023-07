Extreme Waldbrandgefahr in Bayern: DWD ruft für das Wochenende höchste Warnstufe aus

Von: Elisa Buhrke

Die Waldbrandgefahr in Bayern steigt – bereits am Freitag kam es zu zahlreichen Flächenbränden. Für das Wochenende erwartet der Deutsche Wetterdienst sogar die höchste Gefahrenstufe.

München - Der Deutsche Wetterdienst rechnet für das Wochenende im Freistaat fast flächendeckend mit einer hohen Waldbrandgefahr. Bis Sonntag steigt das Risiko noch weiter an: An vielen Orten Bayerns werde am 9. Juli die zweithöchste Warnstufe vier gelten. Für Franken ruft der DWD voraussichtlich sogar die fünfte und damit höchste Gefahrenstufe aus. Deshalb werden in mehreren Regionen Flugzeuge die Lage aus der Luft überwachen.

Hohe Waldbrandgefahr in Bayern: Forstministerin warnt vor Grillen in der Natur

Grund für die hohe Brandgefahr seien die warmen Temperaturen und geringen Niederschläge, teilte das Forstministerium am Freitag, 7. Juli mit. Das habe dazu geführt, dass der Boden mit trockenen, leicht entzündlichen Blättern, Zweigen und Nadeln bedeckt sei. Nach Angaben von Ministerin Michaela Kaniber (CSU) reiche unter diesen Bedingungen teilweise schon ein Funke oder eine achtlos weggeworfene Zigarette aus, um einen Brand zu entfachen.

Der DWD erwartet in einigen Regionen Bayerns am Wochenende die höchste Warnstufe. © Collage: NEWS5/Fechner (Waldbrand-Foto im Hintergrund) und Screenshot Deutscher Wetterdienst (DWD) Waldbrandgefahrenindex

Ihr Appell laute deshalb: Feuer und Grillen in Waldnähe sollten unterlassen und Fahrzeuge nicht auf trockenem Untergrund geparkt werden. Erst ausreichende Regenfälle würde die Gefahrenlage entspannen.

Am Freitag bereits zahlreiche Brände in der Landwirtschaft

Bereits am Freitag ist es zu mehreren Flächenbränden im Freistaat gekommen. So berichtete NEWS5 über einen Brand auf etwa 2,5 Hektar Fläche Feld und Waldstück in Windsbach im Landkreis Roth und über einen weiteren Flächenbrand im Brunner Ortsteil Ried im Landkreis Regensburg. Auch ein Traktor im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen brannte nach NEWS5-Informationen nieder – der Fahrer konnte sich aus dem entflammten Gefährt retten, wurde dabei aber schwer verletzt.

Zwar muss die Ursache des Feuers jeweils im einzelnen Fall geklärt werden – dass sich die Brandmeldungen bei der anhaltenden Hitze mehren, dürfte jedoch kein Zufall sein. (elb/dpa)

