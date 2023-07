„Sollte sich jeder mal an die Nase fassen“: Alarmierender Anstieg der Fahrradunfälle in Franken

Von: Adriano D'Adamo

Die Polizei Mittelfranken war in der Nürnberger Innenstadt unterwegs, um auf Verkehrsunfälle mit Fahrradfahrern aufmerksam zu machen. Die Anzahl an Unfällen ist im letzten Jahr stark angestiegen.

Nürnberg – In Mittelfranken gilt Erlangen als die große Fahrradstadt. Dennoch nutzen auch viele Nürnberger das Rad, die leider auch Teil von Unfällen im Straßenverkehr wurden. Die Polizei Mittelfranken betitelte die Situation als einen „alarmierenden Anstieg der Fahrradunfälle in Nürnberg“.

Zahl der Verkehrsunfälle steigt stark an: Polizei will Bewusstsein schärfen

Laut Polizeiangaben stiegen die Unfälle mit Fahrradbeteiligung in Bayern im vergangenen Jahr stark an. „Auch Nürnberg blieb davon nicht verschont“, schrieb die Polizei auf Facebook. 1097 Radfahrer waren der Polizei Mittelfranken zufolge an diesen Unfällen beteiligt. Davon wurden 935 schwer verletzt und zwei kamen ums Leben. Wie viele dieser Unfälle davon sich in Nürnberg zugetragen haben, nannte die Polizei nicht.

Die Beamten wollten deswegen offen auf alle Verkehrsteilnehmer zugehen und informieren. Im Rahmen des 42. Ausbildungsseminars der Polizei waren mehrere Beamte in der Nürnberger Innenstadt unterwegs. Ihr Ziel war es, das Bewusstsein für die Gefahrensituation bei Rad- und Autofahrern zu schärfen.

„Sollte sich jeder mal an die Nase fassen“: Radler besorgt über Straßenverkehr

„Schöner Nebeneffekt war, dass unsere Auszubildenden dabei den ersten Kontakt zum Bürger und das Führen von Gesprächen zur Verkehrssicherheit üben konnten.“ Mehrere Facebook-Nutzer äußerten unter dem Post ihre Gedanken zum Thema Sicherheit im Straßenverkehr. Sie schrieben über das Risiko, das Autofahrer für diese darstellen. Aber in den Kommentaren fanden sich auch die Meinungen einiger Autofahrer wieder.

„Leider muss ich feststellen, dass sich Fahrradfahrer sehr unangenehm im fließenden Verkehr benehmen, ja, auch sehr viele Autofahrer.“

„Sollte sich jeder mal an die Nase fassen.“

„Es ist schon erschreckend, wie viele Verkehrsteilnehmer im Straßenverkehr ums Leben kommen.“

Ein Nutzer schlug deswegen den Beamten vor, eine andere Perspektive einzunehmen. „Schicken Sie gerne mal die Kolleginnen und Kollegen in Zivilkleidung auf die viel zu schmalen Radstreifen, damit sie am eigenen Körper erfahren, wie es sich anfühlt von 80 % der motorisierten Verkehrsteilnehmenden viel zu knapp (und tatsächlich regelwidrig) überholt, ‚übersehen‘, angehupt, geschnitten, genötigt zu werden.“

