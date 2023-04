Fahrer verliert Kontrolle: Bayer kracht mit Auto durch Mauer

Von: Adriano D'Adamo

Teilen

Ein Autofahrer verlor in Passau die Kontrolle über sein Auto. Er krachte in die Mauer eines leerstehenden Getränkeladens rein. Das Auto blieb in der Mauer stecken.

Passau – In Passauer Stadtteil Heining kam es am Dienstagnachmittag (11. April) zu einem Autounfall. Ein 52-jähriger Fahrer verlor die Kontrolle über sein Auto und krachte in die Mauer eines Hauses. Das Fahrzeug kam in der Mauer zum Stehen und blieb zur Hälfte darin stecken.

Ein Auto ist die Mauer eines ehemaligen Getränkeladens in Passau gefahren. © Zema Medien/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

Auto bricht durch Mauer in Passau: Nur leichte Verletzungen

Das Auto ist in die Mauer eines leerstehenden Gebäudes gefahren. Dabei handelte es sich um einen ehemaligen Getränkeladen, wie eine Polizeisprecherin erklärte. Warum der Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren hat und von der Straße abkam, konnte nicht geklärt werden.

(Übrigens: Unser Bayern-Newsletter informiert Sie über alle wichtigen Geschichten aus dem Freistaat. Melden Sie sich hier an.)

5000 Euro Schaden bei Unfall in Passau

Bei dem Zusammenstoß wurde der Fahrer leicht verletzt. Er wurde anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Es kam keine andere Person bei dem Unfall zu Schaden. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf rund 5000 Euro.

Alle Nachrichten aus ganz Bayern lesen Sie immer bei uns. News und Geschichten aus dem Freistaat sind nun auch auf unserer brandneuen Facebook-Seite Merkur Bayern zu finden.