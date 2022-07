Fußgänger angefahren und geflüchtet: Fahrer stellt sich mit Alkohol im Blut der Polizei

Von: Nadja Pohr

Zufällig vorbeikommende Autofahrer entdeckten den schwerverletzten Fußgänger auf der Fahrbahn und alarmierten sofort die Rettungskräft. © IMAGO/Fotostand/Gelhot/Symbolbild

Ein Autofahrer erfasste im Landkreis Mühldorf am Inn einen Fußgänger und ließ ihn schwerverletzt zurück. Einige Stunden später stellte er sich der Polizei.

Mühldorf am Inn - Am Sonntag ereignete sich auf einer Kreisstraße zwischen Salmannskirchen und dem Weiler Berg (Landkreis Mühldorf am Inn) ein Verkehrsunfall, bei dem ein Fußgänger schwer verletzt wurde. Zufällig vorbeikommende Autofahrer entdeckten den Mann, der regungslos auf der Fahrbahn lag.

Fußgänger angefahren und geflüchtet: Fahrer stellte sich mit Alkohol im Blut

Als die Passanten den schwerverletzten Fußgänger im Landkreis Mühldorf entdeckten, alarmierten sie sofort den Rettungsdienst und leisteten bis zu dessen Eintreffen Erste Hilfe. Die Polizei ging derweil davon aus, dass der 23-Jährige von einem Auto angefahren wurde und leitete zunächst die Ermittlungen wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort sowie fahrlässiger Körperverletzung gegen Unbekannt ein. Auch die Staatsanwaltschaft Traunstein wurde hinzugezogen.

Wie die Polizei mitteilte, meldete sich zwei Stunden nach dem Unfall schließlich der 25-jährige Unfallverursacher aus der Gemeinde Ampfing. Dieser sei mit seinem Auto in nördlicher Richtung unterwegs gewesen und habe den Fußgänger erfasst. An dem Wagen konnten die dementsprechenden Unfallspuren festgestellt werden. Ein Alkoholtest ergab bei dem Fahrer schließlich noch einen Wert von 1,1 Promille.

Unfallflucht, Alkohol und fahrlässige Körperverletzung: Polizei ermittelt gegen Fahrer

In Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft stellten die Beamten der Polizeiinspektion Mühldorf erst einmal den Führerschein sowie das Auto des 25-jährigen Unfallverursachers sicher. Im Anschluss wurden weitere Blutentnahmen an ihm durchgeführt. Gegen den Fahrer wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs infolge von Alkohol, Unfallflucht und fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.

