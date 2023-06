Schwerer Unfall auf der A93: Audi kracht in E-Auto – Ersthelfer befreien Personen aus Fahrzeug

Von: Felix Herz

Auf der A93 ereignete sich ein Auffahrunfall zwischen einem Audi und einem E-Auto, zwei Personen mussten verletzt ins Krankenhaus. © NEWS5 / Fricke

Auf der A93 nahe Hof ereignete sich in Bayern ein Auffahrunfall zwischen einem Audi und einem E-Auto. Zwei Personen mussten verletzt in ein Krankenhaus.

Hof – Auf der Autobahn 93 hat sich am Donnerstagabend, 22. Juni, ein Auffahrunfall ereignet. In der Nähe von Hof im Nordosten von Bayern war ein Audi in ein vorausfahrendes Elektroauto gekracht. Dieses kam anschließend von der Fahrbahn ab.

Unfall zwischen Audi und E-Auto: Zwei Personen im Wagen eingeklemmt

Nach ersten Angaben vom Unfallort war der Audi bei dem Auffahrunfall hinten in das Elektroauto gekracht. Dieses kam anschließend von der Fahrbahn ab und blieb seitlich auf dem Seitenstreifen liegen. Glücklicherweise waren Ersthelfer schnell zur Stelle und befreiten zwei Personen, die in dem Fahrzeug eingeklemmt worden waren.

Die beiden verletzten Personen kamen anschließend verletzt in ein nahegelegenes Krankenhaus. Der Fahrer des Audi blieb bei dem Auffahrunfall unverletzt.

Hoher Schaden und Sperre der Autobahn

Während der Unfallaufnahme musste die Autobahn 93 voll gesperrt werden. Zudem ist ein Sachschaden in Höhe von 30.000 Euro entstanden. (fhz)

In den letzten zwei Tagen ereigneten sich weitere schwere Unfälle in Bayern. Auf einer „unfallträchtigen“ Alpenstraße ist ein Mann verunglückt. Auf der B2 bei Roth ist ein Lkw auf die Gegenfahrbahn geraten und in einen Truck gekracht – der Fahrer starb. Und in Dinkelsbühl schwebt ein Fahrradfahrer in Lebensgefahr – womöglich wurde er zu knapp von einem Sattelzug überholt.

