Fahrzeug überschlägt sich: Fahrer (27) wird aus Transporter geschleudert und stirbt

Von: Katarina Amtmann

Nach dem Unfall hatte ein automatischer Notruf seines Handys die Beamten alarmiert. Für den Transporter-Fahrer kam trotzdem jede Hilfe zu spät.

Eschenbach - In der Oberpfalz hat sich am Donnerstag, 21. September, ein tragischer Unfall ereignet. Dabei kam ein 27-Jähriger ums Leben. Er war am Abend mit seinem Transporter auf der Staatsstraße 2122 in Richtung Eschenbach (Landkreis Neustadt an der Waldnaab) unterwegs, als er die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor, wie die Polizei am Freitagmorgen mitteilte.

Der Transporter kam daraufhin nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich mehrfach. Der Mann wurde aus dem Fahrzeug geschleudert und starb noch am Unfallort.

Der 27-jähriger Transporterfahrer kam bei dem Unfall ums Leben.

Mann stirbt bei Unfall in der Oberpfalz: Handy hatte die Beamten alarmiert

Ein automatischer Notruf des Handy des 27-Jährigen alarmierte die Beamten, wie ein Polizeisprecher sagte. Der Mann hatte sich allein in dem Transporter befunden. Wie es zu dem Unglück kommen konnte, war zunächst unklar. Hinweise auf eine Beteiligung anderer Verkehrsteilnehmer lagen den Angaben zufolge zunächst nicht vor. (kam/dpa)

