„In diesen Fahrzeugen starben Menschen": Polizei teilt trauriges Video – und appelliert

Von: Katarina Amtmann

Tödliche Unfälle sind laut Polizei oft auf überhöhte Geschwindigkeit zurückzuführen. Mit einem auf Facebook geteilten Video will die Polizei nun abschrecken.

Nürnberg - Im November ging die Polizei Mittelfranken in die Offensive. Sie teilte ein Video eines Bikers, der mit 300 km/h über die Autobahn raste und per Go Pro seinen eigenen Unfall filmte. Sie zeigte einen Clip, bei dem ein BMW-Fahrer verunglückte, wobei das Auto Feuer fing. Ziel der Facebook-Beiträge war es, auf die Gefahren von hohen Geschwindigkeiten und Raserei aufmerksam zu machen. Bei den beiden geteilten Videos haben die Fahrer überlebt. Doch solche Unfälle können ganz anders ausgehen.

„In diesen Fahrzeugen starben Menschen“: Polizei teilt trauriges Video - „Rasen tötet“

So teilte die Polizei Mittelfranken ein Video, in dem Bilder mehrerer heftiger Unfälle zusammengeschnitten wurden. „In diesen Fahrzeugen starben Menschen“, heißt es dazu. Tödliche Unfälle seien oft die „traurige Folge von überhöhter Geschwindigkeit.“ Denn hohe Geschwindigkeit verkürze die Reaktionszeit und erhöhe auch die Unfallschwere dramatisch, so die Beamten.

„Folgen können verheerend sein“: Polizei will mit Raser-Video abschrecken

„Schnelles Fahren mag kurzzeitig ein Adrenalinkick sein, aber die Folgen können verheerend sein“, schreibt die Polizei in dem Beitrag weiter. Nicht nur für den Raser, sondern auch für unschuldige Verkehrsteilnehmer. „Du entscheidest, wie schnell du fährst und damit auch über deine eigene Sicherheit, aber auch über das Leben und die Gesundheit aller anderen Verkehrsteilnehmer.

Überdenkt eure eigenen Fahrgewohnheiten und haltet euch konsequent an die Geschwindigkeitsbegrenzungen. Übernehmt Verantwortung und macht damit die Straßen sicherer“, appelliert die Polizei in dem Beitrag namens „Rasen tötet“.

„Unvorstellbar“: Raser-Video schockiert Facebook-Nutzer

„Schrecklich, kein schöner Anblick für Polizei und Rettungskräfte“, kommentiert ein Mann das Polizei-Video. „Total schlimm. Aufrichtiges Beileid geht an die Familie und Freunde, Verwandten. Vergelts Gott an die Einsatzkräfte“, schreibt eine Frau dazu. „Und die Menschen drängeln trotzdem, wenn sich der Vordermann/die Vorderfrau an die Höchstgeschwindigkeit hält. Selbst bei so einem Wetter wie heute. Mindestabstand und Höchstgeschwindigkeit wird leider immer seltener eingehalten.“ „Unvorstellbar, warum die Leute so rasen müssen“, äußert eine weitere Person ihr Unverständnis. Das Facebook-Video wurde bereits über 50 Mal geteilt. (kam)

