Familie kollidiert mit Reh - fünf Personen schwer verletzt

Siegenburg - Bei einem schweren Wildunfall am Mittwochabend ist eine fünfköpfige Familie schwer verletzt worden. Das Reh lief auf der A93 nahe Siegenburg vor das Auto.

Ein schwerer Wildunfall hat sich am Mittwochabend im niederbayerischen Siegenburg (Landkreis Kelheim) ereignet. Eine fünfköpfige Familie wurde dabei schwer verletzt. Wie die Polizei am Donnerstag berichtete, war ein Reh auf der A93 vor den Wagen der Familie gelaufen und wurde von diesem erfasst. Der Wagen geriet ins Schleudern, fuhr gegen mehrere Bäume und überschlug sich, ehe er in einem Acker landete. Die Eltern sowie drei Kinder im Alter von vier bis elf Jahren wurden in ein Krankenhaus gebracht.

dpa

Rubriklistenbild: © dpa (Symbolbild)