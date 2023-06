Familienstreit endet tödlich: Mann attackiert seinen Bruder mit einem Messer

Von: Elisa Buhrke

Ein Mann hat seinen Bruder mit einem Messer getötet. Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck ermittelt. © David Inderlied/dpa/Illustration

In Kaufering hat ein Mann im Streit seinen älteren Bruder mit einem Messer angegriffen. Dieser verstarb noch in der Wohnung.

Kaufering - In einer Wohnung in Kaufering im Landkreis Landsberg am Lech ist ein Streit eskaliert. Am Donnerstagabend, 22. Juni, stach ein Mann auf seinen älteren Bruder ein – dieser verstarb noch in der Wohnung. Der mutmaßliche Täter befindet sich nun in Untersuchungshaft, wie das Polizeipräsidium Oberbayern Nord mitteilt. Die Kriminalpolizeiinspektion Fürstenfeldbruck hat die Ermittlungen aufgenommen.

Familienstreit eskaliert: Mann ersticht älteren Bruder mit Messer

Gegen 20.40 Uhr kam es zu der körperlichen Auseinandersetzung zwischen den zwei Männern im Alter von 35 und 42 Jahren, meldet die Polizei. Im Verlauf des Streits verletzte der 35-Jährige seinen älteren Bruder mit einem Messer derart schwer, dass dieser noch in der Wohnung verstarb. Trotz der Reanimationsversuche durch einen herbeigerufenen Notarzt konnte das Leben des Mannes nicht gerettet werden.

Der mutmaßliche Aggressor ließ sich widerstandslos von der Polizeiinspektion Landsberg am Lech festnehmen. Die Hintergründe dieser tragischen Tat sind bisher unklar und werden von der Kriminalpolizeiinspektion Fürstenfeldbruck im Rahmen weiterer Ermittlungen untersucht. Im Laufe des Freitags wurde der 35-Jährige auf Antrag der Staatsanwaltschaft Augsburg einem Haftrichter vorgeführt und anschließend in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung bearbeitet und vor der Veröffentlichung von der Redakteurin Elisa Buhrke sorgfältig geprüft.

