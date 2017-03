Mit Beil schwer verletzt - Familienstreit endet fast tödlich

Ingolstadt - Ein Familienstreit in Ingolstadt kostete einen Mann beinahe das Leben. Er wurde von einem Verwandten mit einem Beil attackiert.

Ein Familienstreit hat in Ingolstadt einen 64-Jährigen fast das Leben gekostet. Ein 62 Jahre alter Mann ging auf den Älteren mit einem Beil los und verletzte ihn lebensgefährlich, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Die zwei Männer waren im Treppenhaus des Gebäudes aneinandergeraten, in dem ihre zwei miteinander verwandten Familien leben. Zwischen den beiden Parteien gebe es seit geraumer Zeit familieninterne Streitigkeiten, hieß es. In welchem Verwandtschaftsverhältnis die Männer zueinander stehen, wollte ein Polizeisprecher allerdings nicht sagen. Das Opfer der Beilhiebe sei nach einer Notoperation nicht mehr in akuter Lebensgefahr.

dpa

Rubriklistenbild: © dpa