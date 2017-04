Familienstreit mit Schusswaffe und Pfefferspray

Vöhringen - Bei einem heftigen Familienstreit im Landkreis Neu-Ulm hat ein 37-Jähriger einen Mann angeschossen. Das 29 Jahre alte Opfer setzte sich mit Reizgas zur Wehr.

Nachdem der Tatverdächtige aus dem Wohnhaus in Vöhringen geflohen war, konnten Beamte ihn kurze Zeit später in der Nähe festnehmen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Der Angeschossene wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht, war laut Polizei aber nicht in Lebensgefahr.

Durch das Pfefferspray erlitten mehrere Bewohner leichte Reizungen, die Feuerwehr musste das Anwesen am Samstag lüften. Der Anlass für den Streit war zunächst nicht bekannt.

dpa

