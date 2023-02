„Fast komplett blind“: Zurückhaltende Kaninchendame Mila sucht neues Zuhause

Von: Katarina Amtmann

Teilen

Kaninchendame Mila ist fast komplett blind. Wer gibt ihr ein neues Zuhause? © Tierheim Nürnberg

Kaninchendame Mila wurde gefunden, zu ihrer Vorgeschichte ist deshalb nichts bekannt. Im Tierheim Nürnberg wartet das Tier auf eine neue Familie.

Nürnberg - Das Tierheim Nürnberg sucht ein Zuhause für Kaninchendame Mila. Sie wurde gefunden, „deswegen können wir nichts zu ihrer Vorgeschichte sagen“, heißt es in einem Facebook-Post.

Tierheim Nürnberg sucht Zuhause für Kaninchendame Mila: „Fast komplett blind“

Das Alter des Tieres wird auf fünf Jahre geschätzt. „Mila ist fast komplett blind - sie kann nur noch Schatten und Lichteinflüsse erkennen“, heißt es in dem Beitrag auf Facebook weiter. Das Kaninchen sei erstmal eher zurückhaltend und brauche etwas Zeit zum auftauen. Mila werde zu erfahrenen Kaninchenhaltern ohne kleine Kinder vermittelt.

Übrigens: Unser Nürnberg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Mittelfranken und der Franken-Metropole. Melden Sie sich hier an.

Happy End: Diese Hunde fanden ein neues Zuhause Fotostrecke ansehen

„Über die Verträglichkeit mit anderen Kaninchen können wir bisher nichts sagen, da wir aktuell für Mila keine passenden Kaninchen zur Vergesellschaftung haben“, heißt es weiter.

Mila sucht Zuhause - Auch Kaninchendame Babsi wartet im Tierheim Nürnberg auf eine neue Familie

„Wer schenkt unserer süßen Maus ein ruhiges Zuhause in Innenhaltung mit Artgenossen, in dem sie in Ruhe ankommen darf?“ fragen die Tierschützer. Wer Interesse hat kann sich im Kleintierhaus unter der Telefonnummer 0911/9198925 melden. Auch Kaninchendame Babsi sucht aktuell ein Zuhause. Sie wurde vom Schlachter gerettet. (kam)

Im Video: Die beliebtesten Haustiere der Deutschen

Alle Nachrichten aus Nürnberg und Umgebung sowie aus ganz Bayern lesen Sie immer bei uns. News und Geschichten aus Bayern sind nun auch auf unserer brandneuen Facebook-Seite Merkur Bayern zu finden.