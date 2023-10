Sechs Monate 49-Euro-Ticket in Bayern: hunderte Millionen Einnahmen fehlen – Abschaffung keine Option

Von: Elisa Buhrke

Teilen

Das Deutschlandticket sorgt für mehr Fahrgäste in Bayern, doch die Einnahmen bleiben aus. Die Verkehrsverbünde fordern eine Klärung der Finanzierung.

München - Sechs Monate nach der Einführung des Deutschlandtickets ist das Urteil in Bayern durchwachsen. Trotzdem sehen wichtige Entscheidungsträger eine Abschaffung nicht als sinnvoll an, wie Anfragen der Deutschen Presse-Agentur (dpa) zeigen. Ein zentraler Kritikpunkt bleibt die Finanzierung, da das Ticket zu geringeren Einnahmen führt.

Der Münchner Verkehrsverbund gibt an, durch das Ticket Einnahmen „im mittleren dreistelligen Millionenbereich“ zu verlieren. Dem stehen Mehreinnahmen durch zusätzliche Verkäufe „im unteren einstelligen Millionenbereich“ gegenüber. Alles in allem bedeutet das wohl mehrere hundert Millionen Euro weniger. Erst kürzlich sprach der MVV-Geschäftsführer deshalb von einem drohenden Aus des Tickets ab 2024. Der Verkehrsverbund Großraum Nürnberg berichtet von fehlenden Einnahmen von etwa 18 Millionen Euro zwischen Mai und August.

Deutschlandticket verursacht Millionen Euro Kosten: Beteiligung von Bund gefordert

Für Verkehrsminister Christian Bernreiter sind die Kosten ein zentraler Faktor. Der CSU-Politiker kritisiert seit geraumer Zeit, dass der Bund ab dem kommenden Jahr keine Mehrkosten übernehmen will. „Es wäre ein Schildbürgerstreich, wenn das Ticket nun nach nur acht Monaten der fehlenden Mitfinanzierungsbereitschaft des Bundes zum Opfer fallen würde“, sagt er. Bernreiter macht keinen Hehl daraus, dass er das Geld lieber in die Infrastruktur und ein zuverlässiges Schienenangebot investiert hätte. Das Ticket war seiner Meinung nach eine Idee des Bundes.

Die Bilanz zum Deutschlandticket in Bayern ist gemischt – ein Aus des Angebots kommt für die Verkehrsbünde aber nicht in Frage. © Merkur.de Collage (beide Fotos von IMAGO / Wolfgang Maria Weber)

Auch in Nürnberg besteht der Standpunkt, dass es kein Zurück geben könne. Dies würde als „Preishammer“ wahrgenommen und wäre „ein enormer Imageschaden für den ganzen ÖPNV, aber auch ein erheblicher Vertrauensverlust für die Politik“, so die Meinung in der Frankenmetropole. In München befürwortet man ebenfalls die Fortsetzung – allerdings mit dem Vorbehalt, dass die Finanzierung durch Bund und Länder geklärt sein müsse.

(Übrigens: Unser Bayern-Newsletter informiert Sie täglich über alle wichtigen Geschichten aus Bayern.)

Fazit zum 49-Euro-Ticket in Nürnberg am positivsten

Nur Nürnberg gibt konkrete Zahlen zu den verkauften 49-Euro-Tickets bekannt. Im September lag die Zahl demnach bei 194 000. Das Ticket scheint demnach mehr Fahrgäste anzulocken. Der MVV berichtet von einem deutlichen Anstieg in der Freizeit – vor allem am Wochenende. Auch in Nürnberg wird das Wochenende genannt, aber auch der morgendliche Berufsverkehr. Im Vergleich zum 9-Euro-Ticket des vergangenen Jahres spielt das Deutschlandticket für die Wege zur Arbeit eine wesentlich größere Rolle, so die Aussage dort.

Am Ende sind es die Nürnberger, die das positivste Fazit ziehen. Während die Bilanz in München „grundsätzlich positiv“ ist, ist sie in der fränkischen Großstadt „sehr positiv“. Was beide Verkehrsverbünde am Deutschlandticket schätzen, ist gleich: Es ist preiswert und unkompliziert. (elb/dpa)

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung bearbeitet und vor der Veröffentlichung von der Redakteurin Elisa Buhrke sorgfältig geprüft.

Mehr News finden Sie in unserer brandneuen tz-App, jetzt im verbesserten Design mit mehr Personalisierungs-Funktionen. Direkt zum Download, mehr Informationen gibt es hier. Sie nutzen begeistert WhatsApp? Auch dort hält Sie tz.de/muenchen ab sofort über einen neuen Whatsapp-Kanal auf dem Laufenden. Hier geht‘s direkt zum Kanal.