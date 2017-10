Aufatmen im Raum Rosenheim: Bub (6) wieder da! 

Am Donnerstag gab es zwischenzeitlich große Sorge um einen Grundschüler: Nach Schulschluss verschwand der Sechsjährige spurlos.

Wie rosenheim24.de* meldet, ist der vermisste Schüler glücklicherweise wohlbehalten wieder aufgetaucht. Zuvor suchte die Polizei nach dem Grundschüler. Er verließ das Schulgelände in Feldkirchen (Landkreis Rosenheim) mit seinem City-Roller. Danach verlor sich seine Spur. Der Schüler kam zunächst nicht daheim an. Daraufhin wandte sich die Polizei Bad Aibling auch an die Öffentlichkeit.

