Neureuthers und Ritschels Appell: Die Alpen „schützen und für nachfolgende Generationen bewahren“

Autoren von „Unsere Alpen“: Bernd Ritschel (li.) und Felix Neureuther – hier mit Veranstalter Steffen Heyn – signierten im Kurhaus ihr gemeinsames Buch. © Bannier

Bernd Ritschel und Felix Neureuther gastierten mit ihrer Multivisionsshow „Unsere Alpen“ im ausverkauften Tölzer Kurhaus.

Bad Tölz – Zusammen mit dem bekannten Berg- und Naturfotografen Bernd Rischel aus Kochel am See gastierte am Donnerstag der ehemalige erfolgreiche Skirennläufer Felix Neureuther im ausverkauften Tölzer Kurhaus. Mit ihrer Multivisionsshow „Unsere Alpen“ eröffneten sie das diesjährige „Wunderfalke“-Festival. Acht weitere Veranstaltungen folgen in den nächsten vier Wochen.

Mit atemberaubend schönen Bildern und einigen Videosequenzen zeigten Ritschel und Neureuther ihrem Publikum die Großartigkeit und auch die Zerbrechlichkeit des einzigen alpinen Hochgebirges in Mitteleuropas. Dies mündete in ihrem Appell, „dieses Paradies zu schützen und für nachfolgende Generationen zu bewahren“.

Dramatische Folgen des Klimawandels beleuchtet

Ein halbes Jahr reisten sie gemeinsam durch viele Regionen der Alpen und besuchten einige Hotspots, wo die dramatischen Folgen des Klimawandels besonders offenkundig werden. Und sie besuchten Wissenschaftler und Idealisten, die diese Veränderungen beschreiben und auch etwas dafür zu tun, um gegenzusteuern.

Historische und aktuelle Aufnahmen belegten den rasant schnellen Rückzug der Gletscher infolge der Erderwärmung, die jedoch noch viele weitere Folgen hat: Wenn der Permafrost auftaut, verlieren die steilen Felsgipfel ihre Stabilität und geraten ins Rutschen. Hitze und Trockenheit bedrohen die Wasserversorgung und lassen Schutzwälder absterben, welche die Täler vor Steinschlag und Lawinen bewahren.

Ritschel liefert fantastisches Bildmaterial

Auch übermäßige touristische Nutzung macht den Bergen zu schaffen, wenn etwa an Bernd Ritschels „Hausberg“, dem Jochberg, der Steig dramatisch erodiert und vom Alpenverein aufwendig saniert werden muss.

Bernd Ritschel und Felix Neureuther kommentierten die Bilder in lebendiger Dialogform, wobei man schon sagen darf, dass das zu mindestens zwei Dritteln Ritschels Veranstaltung war: Er lieferte nicht nur das fantastische Bildmaterial, sondern war als der versierte Alpinist auch derjenige, der alle Berge kennt und etwas zu ihnen sagen kann. Ein kleiner Fehler aber unterlief ihm: Von den Bergen im Tessin an den oberitalienischen Seen aus kann man das Matterhorn nicht sehen, denn es wird vom höheren Monte-Rosa-Massiv verdeckt.

Lob für Organisator des Wunderfalke-Festivals

Felix Neureuther als bekanntes Gesicht, ehemaliger Skirennläufer, TV-Experte für den Skisport, Markenbotschafter und Sympathieträger weit über die Region hinaus bekannt, übernahm mehr den Part, das Gesehene wie von außen zu kommentieren und auch die emotionale Seite zu hervorzuheben. So erklärte er etwa, was es mit uns Menschen macht, aus dem hektischen Alltag heraus mit dem hochalpinen „Chaos“, mit der überwältigenden Größe und der Ruhe des Gebirges konfrontiert zu werden.

Das verwunderte nicht, war doch sein früheres Leben vom lauten Eventcharakter des Skiweltcups geprägt, dem er mittlerweile recht distanziert gegenübersteht. Zuletzt hatte er sich sehr kritisch zum frühen Oktoberstart in Sölden („für den Skisport eine Katastrophe“) geäußert. Das stehe nicht im Einklang mit der Natur, sondern verleugne den Klimawandel und sei gegen sie gerichtet. Dazu kam von Neureuther an diesem Abend überraschenderweise kein Wort.

Mit einem Grußwort richtete sich eingangs Bürgermeister Ingo Mehner an das Publikum und würdigte Veranstalter Steffen Heyn und sein Team. Das „Wunderfalke-„Festival bediene die Bergbegeisterung und Naturliebe der Einheimischen und bereichere damit das kulturelle Angebot in unserer Region. (Rainer Bannier)

